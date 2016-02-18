中国经济风险点是地方政府债务和金融风险 要增强财政金融协调--副财长

路透北京2月18日 - 中国财政部副部长刘昆表示，今年宏观经济环境十分复杂，稳增长的压力仍在加大，客观上要求政府保持较高支出规模，并着力降低市场主体的投资和运营成本。并称目前中国经济运行风险的重点是地方政府债务和金融风险，要增强财政金融协调性。

财政部网站刊登他的讲话称，从财政政策来说，减税和赤字政策并举已势成必然，同时也需要金融政策在降低融资成本、拓展融资渠道、支持中小微企业发展中给予更有力的支撑。

刘昆指出，赤字率适度提高，将增加国债发行规模和合理确定地方政府新增债务限额，同时要避免政府融资对企业融资的“挤出”。这些也都需要货币金融政策实施更加有效的配合，以保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

防控地方政府性债务风险，要进一步加强完善地方政府债务管理，将政府存量债务还本付息纳入年初预算，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制；妥善处理存量债务，切实履行政府债务偿债责任，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务；强化风险预警，督促风险较高的地区制订中长期债务风险化解规划，新增债券安排与各地区风险程度挂钩。

对于金融风险则需要加强监管，规范各类融资行为，开展金融风险专项整治，遏制非法集资蔓延势头，加强风险监测预警，妥善处理风险案件。这两类风险的治理需要财政金融政策更加紧密有序的协调配合。

文章指出，财政金融政策措施和市场机制必须实现有机结合。从财政来看，核心是要形成去产能、降成本、补短板的体制机制。为此，在不良资产处置、人员安置和生活保障等方面，发挥财政政策的作用，既保持社会稳定，又激活存量资源，消除僵尸企业。进一步降低企业税费负担，正税清费，营造公平的税负环境，适度降低社会保险费。

在财政政策发力的同时，金融政策也需要协同作用。建立健全促进企业兼并重组、股权置换等活动的资本市场体系；创造利率市场化的政策环境，支持市场竞争和金融创新；创新金融支持方式，提高企业技术改造投资能力，推进股债结合投融资方式的发展；支持PPP项目和政府引导基金，增强政府的投资引导能力。

文章称，要增强风险防控意识和能力，需要在防范和控制风险的前提下推进结构性改革，要完善以财政政策、货币政策为主，产业政策、区域政策、投资政策、消费政策、价格政策协调配合的政策体系，进一步增强财政货币政策协调性。（完）

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