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中国财经 | 2014年 8月 28日 星期四 13:13 BJT

中国允许地方申请发行地方政府债 置换高成本融资的存量债务

路透北京8月28日 - 中国财政部部长楼继伟称，对高成本融资的存量债务，允许地方申请发行地方政府债券置换，降低利息负担，优化期限结构。

财政部网站周四刊登楼继伟在人大常委会会议上讲话称，完善地方政府债券自发自还制度，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制。推广运用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。

剥离融资平台公司政府融资职能。对地方政府性债务实行限额控制，严格控制新增债务，将地方政府性债务分类纳入预算管理，建立债务风险预警及应急处置机制。

他并表示，将尽快开展规范税收优惠政策工作。继续推进营改增试点，抓紧研究生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等行业的营改增试点方案。推进实施消费税改革。加快煤炭资源税改革，同时推进其他品目资源税从价计征改革。配合做好房地产税立法相关工作。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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