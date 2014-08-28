中国允许地方申请发行地方政府债 置换高成本融资的存量债务

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月28日 - 中国财政部部长楼继伟称，对高成本融资的存量债务，允许地方申请发行地方政府债券置换，降低利息负担，优化期限结构。
财政部网站周四刊登楼继伟在人大常委会会议上讲话称，完善地方政府债券自发自还制度，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制。推广运用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。
剥离融资平台公司政府融资职能。对地方政府性债务实行限额控制，严格控制新增债务，将地方政府性债务分类纳入预算管理，建立债务风险预警及应急处置机制。
他并表示，将尽快开展规范税收优惠政策工作。继续推进营改增试点，抓紧研究生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等行业的营改增试点方案。推进实施消费税改革。加快煤炭资源税改革，同时推进其他品目资源税从价计征改革。配合做好房地产税立法相关工作。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。