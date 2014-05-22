今年10省市自发自还债券总规模1092亿元 江苏最高--财政部

路透北京5月22日 - 被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启。中国财政部周四公布，在2014年4,000亿元人民币地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年。

财政部网站刊登国库司有关负责人答记者问的新闻稿显示，江苏获准发债规模最高，为174亿元；其次是广东和江西，分别为148亿元和143亿元；山东和浙江紧随其后，均为137亿元；上海和北京分别为126亿元和105亿元；宁夏、深圳和青岛分别为55亿元、42亿元和25亿元。

“试点地区发行政府债券实行年度发行额管理，全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额，”新闻稿称，“2014年度发债规模限额当年有效，不得结转下年。”

其中，五年、七年和10年债券比例为4:3:3；且应当以同期限新发国债发行利率及市场利率为定价基准、采用承销或招标方式确定债券发行利率。

财政部要求，试点地区不仅要择优选择信用评级机构，而且今年还应在以前年度信息披露工作基础上，进一步规范信息披露工作，按有关要求及时披露债券基本信息、财政经济运行及债务情况等。

中国财政部周三发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。

财政部在答记者问中称，选择这10个地区试点主要是基于以下考虑：一是这些地区具有较强的改革试点意愿；二是上海等六个省（市）通过近年的自发代还试点，积累了一定的经验，相比其他省份条件更加成熟；三是北京等4个新增试点地区，地处东部、中部和西部，有一定代表性。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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