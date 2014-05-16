信托兑付潮来袭 地方政府偿债压力激增--报载

路透北京5月16日 -中国地方政府债务问题一直备受关注。经济参考报周五报导称，渡过较为平稳的前四个月后，5月开始政府债务融资类信托到期量陡增，兑付潮将汹涌来袭，地方政府偿债压力激增。

据用益信托网提供的数据，今年全年共有1,486只基础产业类集合信托到期，规模共计约3,309.7亿元人民币；而从广义上分析，除矿产类外，包括城市基础设施建设、交通、能源、文卫等公共服务的产业都属于政府性债务融资类信托，今年约有1,680.53亿元到期。

“与前四个月基本稳定在100亿元之内的格局相比，5月份到期规模剧增至近190亿元，”报导称，“自5月起，兑付潮来袭，下半年兑付规模基本都维持在高位。9月份将达到波峰，全月将到期90款信托产品，规模高达216.19亿元。”

基础产业类信托作为主要的信托投资品种，因参与主体基本为地方国企或融资平台、包含隐形政府信用，以及用资项目多为政府支持、有稳定现金流的基础设施建设等原因，而受到投资者偏爱。

2014年之所以成为信托兑付高峰年，还要追溯到两年前。用益信托工作室研究员帅国让称，2012年地方政府因融资平台限制和土地财政吃紧而催生大量融资需求，信托成为地方政府融资的一个重要渠道，“一般来说，集合类信托平均期限在1.5-2年左右，因此这些产品在今年迎来集中兑付期。”

公开资料显示，在今年到期的基础产业类集合信托之中，共有410只为狭义的平台类信托，其中5月份有37只之多，规模高达83.46亿。而中融信托一家就独揽12只，规模达26.55亿元，分别占5月平台类到期信托的32.4%和31.8%。

就发行区域来看，5月到期的平台信托主要集中在中东部的沿海地区。其中，江苏省以15只拔得头筹，到期规模高达44.6亿元；位居其后的是天津和内蒙古，到期只数均为4只，到期规模分别是8.23亿和6.99亿元。

截至2013年6月底，地方负有偿还责任的政府性债务中高达7,620.33亿元源于信托融资，负有担保责任的债务有2,527.33亿元来源于信托融资，此外还有4,104.67亿元政府可能承担一定救助责任的债务源于信托融资。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。