中国地方债务整体系统性风险可控--中诚信

路透北京5月28日 - 国际评级机构惠誉和穆迪近期相继警示中国地方债务风险。在中国本土评级机构--中诚信看来，地方债规模估计在13-15万亿元人民币，整体系统性风险是可控的。

中诚信国际研究部副总经理张英杰周二在第六届信用风险年会上表示，从今年一季度情况衡量，暂看不出地方不足以支撑债务。

他指出，未来如果通过利率市场化，“将错装在政府身上的手换成市场之手”，金融体系控杠杆和实体经济去产能能平稳运行，风险就不会聚集，也不会叠加和上移，整体系统性风险是可控的。

张英杰认为，当前的融资平台模式缺乏明晰的法律架构，地方政府没有成为真正的法律实体，未来应该明晰法律责任，使地方政府真正成为债务主体，减少中间环节交易成本，从根本上解决风险不对等。

对于中国地方政府债务规模到底有多少的问题，目前官方的数字有三个：国家审计署2011年审计结果称，截至2010年底，全国地方政府的相关债务达10.7万亿元；财政部原部长项怀诚最近透露，地方政府负债估计超过20万亿元。不同的数字说明由于缺乏透明度，地方债务规模的实际统计难度很大。

惠誉4月初宣布将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+，前景为稳定，称由于影子银行活动升温导致的信贷迅速膨胀引发金融风险；随后穆迪在确认对中国政府债券评级为Aa3同时，将评级展望从正面调整为稳定，原因之一就是中国在提高地方政府或有债务透明度来减轻潜在风险方面的进展没有达到预期。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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