2012年中国地方政府总债务约12.1万亿元--花旗

5月12日在北京拍到的人民币照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港6月11日 - 投行花旗指出，根据中国国家审计署公布的部份地区地方政府债务数字估算，2012年中国地方政府总债务约在12.1万亿元人民币，尚不至于令人担忧。

花旗在一份报告中表示，政府抽查的36个地方政府债务余额过去两年增长13%，假设其他地方政府债务增长速度相彷，去年全年地方政府总债务将为约12.1万亿元，接近该行估算的12.2-16.0万亿元的区间低档，或国内生产总额(GDP)的23-31%。

“这样的整体债务比例看起来并不算有威胁性(threatening)。＂花旗在报告中说。

中国国家审计署周一发布审计报告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题.

2011年地方政府总债务为10.7万亿元，约为GDP的27%。

花旗在此前一份报告表示，预计2012整体政府债务余额为GDP的210-220%。在同一比较基础上，此水平远低于10个主要经济体。该行并表示，中国政府债务仍受控制，但非金融企业的债务比率相当高，为主要风险所在。

花旗表示，2012年中国非金融企业债务可能达到GDP的151%，为主要经济体中最高，并可能在2013年时超过160%。即便扣除原铁道部以及地方政府融资平台，仍高达GDP的114-121%。未来利率自由化以及中国经济成长放缓，将影响这些高债务杠杆企业的获利能力，并可能带来不良放款上升及违约的风险。

根据花旗资料，加总政府、金融机构、非金融企业融资以及家计四大项，日本与英国的债务余额分别为GDP的506%、501%最高，其次是西班牙的378%。(完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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