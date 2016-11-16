中国化解地方债务风险不能仅靠倒逼 须建立现代财政制度--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 人民日报周三刊发时评称，化解地方债务风险，不能停留在倒逼地方政府提高债务风险预警意识这一步，而要瞄准核心问题，以建立现代财政制度为目标，这是化解地方债风险的必要前提。
时评指出，地方债局部风险隐患的生成，本质上源于过去发生风险事件有中央财政兜底的思维惯性，源于地方政府作为责任主体难以确定，源于央地财政体系还未完全理顺，这也正是建立现代财政制度的主要难点和关键所在。
“通过持续不断的制度建设，让地方在举债机制上少一些不科学的行政化意志，多一些法律制度的遵循；少走一些无序举债的老路，多做一些改善投资环境、政商环境的创举；少一些急功近利的政绩需求，多一些长期建设理念。”时评称。
时评称，尽管最近一年多来地方债管理的制度框架已基本建立，但制度建设还在路上，还未到完成时。借PPP通道变相举债的现象表明，必须扩大地方债管理制度容量，才能在化解旧风险的同时防范生成新风险，为彻底解决地方债风险问题创造条件。
时评指出，地方债管理新规是正当其事，设定四级应急机制和相关指标，指向的是风险怎么防；依法分类处置债务，指向的是债务怎么还；违规担保承诺无效，指向的是隐形担保怎么禁；高风险地区将启动地方政府财政重整，指向的是预算与举债水平匹配；中央财政不兜底，指向的是责任主体的锁定。
时评并称，近年地方政府财政收入增幅有所下滑，加之债务偿还高峰期到来，一些地方举债冲动因此增长。据央行有关部门数据，与近两年财政收入增长8.4%左右的幅度相比，一些地方的政府性债务增幅超过数倍。
“这样的举债规模不可持续，也容易遗留下重大风险隐患。引入及时有效的风险评估和预警机制，如同为地方举债行为安装了报警器，有助于遏制缺乏风险评估的举债冲动，将风险化解在源头。”时评称。
中国国务院日前发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。（完）
(发稿 李子木；审校 毕晓雯)
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