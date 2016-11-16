中国化解地方债务风险不能仅靠倒逼 须建立现代财政制度--报载

路透北京11月16日 - 人民日报周三刊发时评称，化解地方债务风险，不能停留在倒逼地方政府提高债务风险预警意识这一步，而要瞄准核心问题，以建立现代财政制度为目标，这是化解地方债风险的必要前提。

时评指出，地方债局部风险隐患的生成，本质上源于过去发生风险事件有中央财政兜底的思维惯性，源于地方政府作为责任主体难以确定，源于央地财政体系还未完全理顺，这也正是建立现代财政制度的主要难点和关键所在。

“通过持续不断的制度建设，让地方在举债机制上少一些不科学的行政化意志，多一些法律制度的遵循；少走一些无序举债的老路，多做一些改善投资环境、政商环境的创举；少一些急功近利的政绩需求，多一些长期建设理念。”时评称。

时评称，尽管最近一年多来地方债管理的制度框架已基本建立，但制度建设还在路上，还未到完成时。借PPP通道变相举债的现象表明，必须扩大地方债管理制度容量，才能在化解旧风险的同时防范生成新风险，为彻底解决地方债风险问题创造条件。

时评指出，地方债管理新规是正当其事，设定四级应急机制和相关指标，指向的是风险怎么防；依法分类处置债务，指向的是债务怎么还；违规担保承诺无效，指向的是隐形担保怎么禁；高风险地区将启动地方政府财政重整，指向的是预算与举债水平匹配；中央财政不兜底，指向的是责任主体的锁定。

时评并称，近年地方政府财政收入增幅有所下滑，加之债务偿还高峰期到来，一些地方举债冲动因此增长。据央行有关部门数据，与近两年财政收入增长8.4%左右的幅度相比，一些地方的政府性债务增幅超过数倍。

“这样的举债规模不可持续，也容易遗留下重大风险隐患。引入及时有效的风险评估和预警机制，如同为地方举债行为安装了报警器，有助于遏制缺乏风险评估的举债冲动，将风险化解在源头。”时评称。

中国国务院日前发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。（完）