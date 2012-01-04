2010年中国地方债务审计查出问题资金累计约5,308亿元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月4日电---中国审计署数据显示,2010年地方政府性债务审计查出问题涉及资金累计约5,308亿元人民币.
中国政府网刊登审计署公告称,这些问题涉及资金包括违规为464.75亿元债务提供担保问题,融资平台公司违规抵押或质押取得债务资金731.53亿元问题,1,319.80亿元债务资金未及时安排使用问题.
此外还包括351亿元债务资金被投向资本市场、房地产和"两高一剩"(高能耗、高污染、产能过剩)项目问题,和融资平台公司虚假出资、注册资本未到位等2,441.5亿元问题.
审计署整改结果显示,上述五类违规资金中共有2,592亿元已整改到位.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
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