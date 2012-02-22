中国地方融资平台贷款将再分类

路透上海2月22日电---21世纪经济报 道周三称,中国银监会日前召开会议,要求商业按照"支持类、维持类、压缩类和退出类"对地方融资平台贷款进行分类,其中"支持类"可以获得新增贷款.

报导援引与会人员透露,银监会再度重申,对地方融资平台整改政策不会有明显变化,降旧控新的监管政策将继续执行,但由於平台贷款逐渐到期,为缓解集中还款的压力,银监会将对政策进行微调.

主要调整方向在於,将对地方融资平台贷款按照"四类"标准再划分,其中,"支持类"是指符合新增贷款条件、经总行审批可以继续予以信贷支持的平台;"维持类"指需保持现有贷款水平,贷款余额不能再增加的平台.

"压缩类"指在原有贷款余额内,贷款到期要予以收回或提前收回的平台,"退出类"指满足整改为一般公司贷款全部条件,经过相应程序已经退出平台管理的平台公司.

按照银监会的要求,商业银行需在3月底前向监管部门报告新的分类数据.但对於9.1万亿元的存量平台贷款,银监会仍延续此前的分类方法,来处理集中到期还款的风险.

另外,一位与会人士还透露,今年对平台贷的新思路,还包括对於国家重大在建工程要确保资金供应,防止出现烂尾工程,推测可能会允许"还旧借新".

并且与目前新增的平台贷款只能用於市区级重大工程、保障房等有限领域相比,新政拓宽可投资的领域包括:

符合《公路法》的收费公路项目,国务院审批核准通过的、资本金到位的重大基建项目,以及土地储备类和保障性住房.还有2011年底工程进度达到60%的在建项目.

中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.多位消息人士近日表示,银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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