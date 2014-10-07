专家观点：中央不会放任地方债风险爆发 金融维稳可防止经济硬着陆

路透北京10月7日 - 中国社会科学院教授刘煜辉近日指出，如果中国金融稳定，经济可以摆脱“硬着陆”的预期，这也是为何强调“牢牢守住不发生系统性风险的底线”。因此，中央不会放任地方债务风险爆发。

此前，中国国务院办公厅发布加强地方政府性债务管理的意见，提出，加快建立规范的地方政府举债融资机制；同时，坚决制止地方政府违法违规举债，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。

刘煜辉表示，从历史经验和体制逻辑角度看，中国只要金融被某种程度地隔离保护，经济硬着陆的概率很低。当经济下行加速时，如果金融部门具备再杠杆能力，能将信用快速导向受益结构性政策的方向，形成有效供给，就能相当程度对冲过剩部门和高负债部门萎缩的冲击。

他认为，鉴于此，隐性的货币金融的机制正在形成当中，比如中国央行松了房贷限制，但银行也未见得意愿执行。因此，未来地产资金维系可能越来越倚重于类“两房”的机制，然后中国央行或影子银行来购买MBS的债券。

刘煜辉指出，中国决策层担心经济增速放缓的另一个因素是就业。不过，因就业市场出现了结构性拐点，即从需求主导转向供给主导，抚养比一阶拐点已过，每年适龄劳动人口缩400至500万人。这会在经济增速放缓的情况下，保证就业。

供给主导的就业市场的特征是，就业与短期因素无关，尽管经济下滑，但就业不会恶化，增长与就业呈现脱节趋势。这意味著名义增速还可进一步往下放，大刺激不会出台，理论上讲，只要平减指数疲软，实际增速稳定在7%附近不是不可能。

他认为，供给端的收缩引致无效需求下降，资本支出持续减速引致人工成本和财务成本明显下降，营收减速但利润增速开始出现。无效需求萎缩，加之企业自由现金流正向，债务融资需求下降，无风险利率可望趋势性下行。

“这也是近期股债双牛的原因。”他认为。

对于国务院发布的加强地方政府性债务管理的意见，中信证券固守团队表示，该意见明确了“三不”的处理方案，即不兜底、不一刀切、不逃废，虽然今后中央政府对地方债务不予救助，但在责任追究更趋严苛的情况下，省级政府将尽快建立预警机制以防止省内小地方问题牵连全省。

海通证券债券研究团队亦指出，意见强调“地方政府难以自行偿还债务时，要及时上报，本级和上级政府要启动债务风险应急处置预案和责任追究机制，切实化解债务风险，并追究相关人员责任“，也就是说，未来地方新增债务若出现危机，上级会帮地方想办法“间接救助”。（完）

(整理 李贺; 审校 毕晓雯)

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