财政部：对地方政府存量债务先清理后甄别纳入预算管理

路透北京10月28日 - 中国财政部周二发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。

刊登在财政部网站的“地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法的通知”称，清理工作要明确政府和企业的责任，企业债务不得推给政府偿还，切实做到谁借谁还、风险自担；地方各级政府要及时将政府存量债务分类纳入预算管理，具体办法另行制定。

清理后确需将地方政府负有担保责任或可能承担一定救助责任的债务划转地方政府负有偿还责任的债务的，按照“权责利相一致”的原则，相应的资产、收入或权利等也应一并划转。

通知要求地方各级政府要结合清理甄别工作，认真甄别筛选融资平台公司存量项目，对适宜开展政府与社会资本合作（PPP）模式的项目，要大力推广PPP模式，达到既鼓励社会资本参与提供公共产品和公共服务并获取合理回报，又减轻政府公共财政举债压力、腾出更多资金用于重点民生项目建设的目的。

通知明确，甄别工作由财政部门牵头负责。财政部门会商有关部门对地方政府负有偿还责任的存量债务进行逐笔甄别，其中通过PPP模式转化为企业债务的，不纳入政府债务。

项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的，甄别为一般债务，如义务教育债务；项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的，甄别为专项债务，如土地储备债务。

项目有一定收益但项目收益无法完全覆盖的，无法覆盖的部分列入一般债务，其他部分列入专项债务。

通知要求，地方各级政府要全面统计锁定截至《意见》发文日（9月21日）的在建项目。在建项目要优先通过PPP模式推进，确需政府举债建设的，要客观核算后续融资需求。

据路透此前报导，中国财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，这将对融资需求软约束已久的地方政府融资平台形成财务硬约束，并降低政府债务杠杆风险。

欲参看通知全文，请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/index.htm)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。