焦点：低利率时代国际投资者渴求收益 中国地方债逐渐进入视线

2016年1月21日，图为百元面值的美元和人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港7月26日 - 中国地方政府发行的债券源源不断涌入国际市场，畸高的杠杆率、孱弱的现金流以及想当然的政府担保，这些或将让贸然涉足此类债券的外国投资者受到一次有益的教训。

中国地方政府融资平台(LGFV)今年以来已发行34亿美元高收益美元计价债券，接近2015年40亿美元的全年发债规模。

野村估计这类债券的市场到2017年将扩大至300亿美元，因中国大举上马基础设施项目，且中央政府决心实现增长目标，也需要更多举债。

由此其在总规模1万亿元人民币(1,500亿美元)的整体LGFV债券中所占比重将越来越大，因为借款方发现，在违约上升的情况下，国内融资成本更高。

处在全球利率超低时代，Schroder's、贝莱德(Blackrock)和太平洋投资管理公司(PIMCO)等顶级资产管理公司都抢着买下这些产品以求高收益，即便这些产品多数由地方政府实体的轻资产海外子公司担保。

这些资产管理公司没有回应置评请求。

“中国LGFV基本面疲软--杠杆率高，现金流弱，而且境内银行在放贷方面正变得挑剔，”Lombard Odier的分析师Tracy Wang说。

她还称，银行不愿向LGFV贷款，是推动他们进行债券融资的因素之一。

但孱弱的现金流并没有阻止LGFV债券的销售。

北京市基础设施投资有限公司和广州地铁集团有限公司是两家管理城市交通系统的LGFV。根据DBS Group Research，即便以当前产生现金的速度，两家公司将分别需要324年和750年来偿还他们的债券，但他们仍得以发售全球债券。

**选择性担保**

LGFV债券对投资者的吸引力，源自在出现违约时政府会施以援手的假设。这些债券获得投资级评级，而如果不是因为假设政府会加以支持，这些债券原本应该被评为垃圾级。

根据穆迪，要是没有天津市政府的大力支持，天津滨海新区建设投资集团的评级会比穆迪给予的A3评级低八个级距。穆迪在3月时称，该公司“个体信用状况疲软，几乎没有商业生存能力”。天津滨海新区建设投资集团负责滨海新区重大基础设施工程的建设投资。

天津滨海新区建设投资集团在2015年启动5亿美元5年期债券发行时，吸引的认购资金超过19亿美元，因为该债券的定价比同期美国公债的收益率高出245个基点，这吸引了投资者。

但近来的债务违约案例暗示，有政府做后盾的假设从来没有像现在这样令人怀疑，在借款人遇到困难时，当局似乎越来越想袖手旁观了。

去年4月，保定天威集团未能支付一批债券的利息，这是政府允许国有企业违约的第一个案例。

投资者表示，他们更倾向于选择那些对民生至关重要的行业中LGFV所发行的债券，例如城市地铁运营商，尽管通常而言这些债券的信用状况最为糟糕。

而另一端是土地开发和保障房建设。这些领域在政府优先事项上排名要靠后很多，因此不太可能会得到政府的救助。

“从法律上来说，政府并没有提供明确的担保。投资者依赖的仅仅是隐性的政府支持，”安本资产管理的分析师Carol Yuan说。

PIMCO驻新加坡的投资组合经理Luke Spajic说，为了避免引火上身，投资者必须对估值更为挑剔。

“我们认为LGFV债券的交投非常活跃。这是一个不断成长的资产类别，大部分需求来自国内。将来信用质量差异应该会发挥重要作用，”他说。(完)