中国下半年将加大地方债发行规模 赤字率或上调--莫尼塔

路透北京9月12日 - 针对中国国务院上周表示“加大积极财政政策实施力度”，独立研究机构--莫尼塔周一发布报告称，下半年财政发力预计将体现在加大地方债发行规模、继续发挥政策性银行“准财政”的作用、进一步上调3%的赤字率等方面。

该报告指出，国务院重申加大积极财政政策实施力度，主要应与7月基建投资骤然放缓导致经济迅速下滑有关。目前中国预算内财政空间受限，上半年即已出现财政赤字，为近年来首次。

莫尼塔预计，下半年将扩展地方政府财力。今年前八个月地方债发行已达4.8万亿元人民币，超过去年全年的3.8万亿，预计今年全年地方债发行总额将超过6万亿。

同时，继续发挥政策性银行“准财政”的作用，更加注重财政与货币政策相结合。去年三季度以来，国开行资产负债表扩张迅猛，负债来源更多依赖央行存贷款，资产投向更多采用股权形式。这种财政货币相结合的调控方式，不计入财政赤字，资金投放方向更易于掌控，采用股权投资可撬动更多杠杆。

“因此其动向颇为值得关注，不排除专项金融债很快重启的可能性。”报告表示。

报告认为，3%的赤字率可能进一步上调，扩展预算内财政空间。9月2日财政部长朱光耀表示，G20会议后中国将召开一次重要的经济会议，会议将讨论赤字率。次贷危机以来的国际经验表明，3%的“红线”并非不可逾越的禁忌。目前中国政府债务率较低，加杠杆空间较为充足，赤字率进一步上调并无障碍。

另外，下半年还将积极推动PPP(政府和社会资本合作)项目，进一步放大政府投资的杠杆。以PPP模式进行基础设施建设，能够调动社会资本的融资能力，延长财政支出年限。因此，有助于扩展政府支持基建的能力和空间。

国务院上周会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。（完）