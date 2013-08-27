地方债务偿债压力渐增 多地酝酿上调基准地价--报载

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
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路透上海8月27日 - 中国证券报周二报导，随着土地征收成本提高，近期多个地方政府酝酿上调基准地价。此举可能抬高未来土地出让底价，进而为地价上涨提供动力。
报导指出，地方债务偿债压力是提高基准地价的重要原因。从今年起，各地进入地方债务偿债高峰期，其中相当规模债务需用土地收入偿还。
基准地价是指，对不同级别的土地按照不同用途进行评估，并由市、县以上人民政府公布确定的平均价格。土地出让底价往往以基准地价为基础，根据土地的使用年限、地块大小、形状、容积率、微观区位等因素，综合评估而确定。通常而言，基准地价越高，土地出让底价就有可能抬升。
调整基准地价的权限掌握在地方政府手中。近年来，随着土地征收和一级开发成本不断提高，各地已多次上调基准地价，部分城市上调幅度甚至超过50%。
以北京为例，基准地价按照土地用途分为商业、综合、居住和工业四类，并由城区至郊区划分为十个级别。其中，商业用途的最高一级价格已接近10,000元/建筑平方米，综合、居住用地最高价格也接近上述水平。
报导并引述专家观点认为，土地成本提高是大趋势，尤其在供应缺口较大的一线城市，土地价格具有更为充足的上涨动力。随着预期的抬升，未来一段时间，各地可能将频繁上调基准地价。(完)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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