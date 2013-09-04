习近平：地方债务和产能过剩等困难都处于可控范围内

路透上海9月4日 - 中国国家主席习近平称，中国确实面临地方政府债务、部分行业产能过剩等困难，但这些问题都处于可控范围之内，中国有能力处理好。

在对土库曼斯坦等国进行国事访问及赴俄罗斯圣彼得堡出席二十国集团领导人第八次峰会前夕，习近平接受联合采访时表示，中国有条件实现经济持续健康发展，为各国创造更广阔市场和发展空间，为世界经济带来更多正面外溢效应。

新华社周二稍晚引述他并称，中国经济基本面良好，经济增长处于高水平。“在宏观经济政策选择上，我们坚定不移推进经济结构调整，推进经济转型升级，宁可主动将增长速度降下来一些，也要从根本上解决经济长远发展问题。”

他指出，在上半年GDP(国内生产总值)7.6个百分点的增长中，内需贡献了7.5个点，经常账户盈余已经处于国际公认的合理区间。同时，中国注重完善社会保障政策，稳定和扩大就业，上半年实现了725万人就业。

对于即将在俄罗斯圣彼得堡召开的二十国集团领导人第八次峰会，习近平指出，首先是办好自己的事，确保本国经济不出大问题，并通过积极的结构改革增强经济竞争力；要旗帜鲜明反对各种形式的保护主义。

“二十国集团要继续致力于提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，特别是要尽快落实国际货币基金组织份额和治理改革方案，并按时于2014年1月完成国际货币基金组织份额公式调整和新一轮份额总检查，如期于2015年审议特别提款权货币篮子组成。”他称。

他并强调，在经济上，成员国要大力推动务实合作。有必要加快实施交通、能源、通信、农业等优势领域合作项目，加紧研究建立上海合作组织开发银行，以解决项目融资难题和应对国际金融风险。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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