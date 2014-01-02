中国为地方平台偿债减压 控扩张冲动任重道远

2010年9月19日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 发改委允许地方平台借新还旧及债务置换

* 此举意在降低融资成本，防范系统风险

* 控制地方债务扩张速度任重道远

* 城投债供给压力有增无减，主体资质平均水平难控

* 城投债市场收益率水平料水涨船高

作者 丁淑琴

路透上海1月2日 -面对中国地方政府债务这辆飞速向前的跑车，监管层正在小心翼翼驾驶，一方面既不能让其仍以原来的加速度继续疯狂扩张，但也不能“一脚猛踩刹车”。

国家发改委最新表态，允许地方融资平台公司“借新还旧”及发债置换“高利短期债务”，业内人士指出，官方此举意在降低地方融资成本，缓解再融资风险，进一步降低违约引发系统性风险的可能。

发改委同时亦强调要区分债务实行差别化管理，刹住地方政府性债务无序扩张势头，但如何控制整个地方政府债务扩张速度，挑战不小；对市场而言，负面压力更多，城投债供给将会见到明显上升，同时发债主体平均资质会下降，双双推高城投债市场收益率水平。

“这是解决地方政府债务问题的一个方法，第一是要控制政府的杠杆率，第二个是将既有债务存续下去。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

但他也指出，这一解决方法的难点在于防范道德性风险，“反正到期可以展期，可以再融资，那就肆无忌惮去扩大债务规模。”

宏源证券信用债分析师覃汉也指出，基于防范风险的需要，发改委此举更多是以时间换空间，降低城投债的违约风险概率。

2013年岁末中国审计署公布，截止当年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿元人民币，2012年底负债率为36.74%。政府性债务规模基本符合市场预期，且总体风险可控，但过快的增速以及潜存的区域和局部性风险仍不容忽视。

在此报告出炉后，发改委在2013年岁末发布新闻稿称，2014年是企业债券偿债高峰，预计将有1,000亿元城投债券到期兑付。将加强对投资平台公司风险的摸底排查和检测预警，考虑允许平台公司“借新还旧”等。

**抑制发行人扩张冲动任重道远**

瑞银证券最新报告指出，从2010年底的10.7万亿元到2013年6月的17.9万亿元，地方政府债务在仅仅两年半时间里大幅增加67%。即便剔除2011年审计未覆盖的乡镇级债务，地方政府债务仍达17.5万亿元，年复合增长率达21.8%，远超名义GDP增速。

面对如此高速的扩张，多位业内人士建议，虽然债务规模还不是很大，但从现在开始，要采取手段，防止规模以每年远超名义GDP的速度去扩张。

“今年(地方债务增长的)绝对量会比去年大，但增速要控制住，应该不到20%，扩张速度要慢慢放缓。”李刘阳称。

但要抑制地方政府的债务扩张冲动，仅靠发改委一句“坚决刹住地方政府性债务无序扩张势头”，未免过于单薄。

“目前很多地方项目走信托等通道，融资成本基本在15%左右，有些甚至高达20%，期限短，利率高。”北京一大型银行交易员指出。而目前七年期企业债发行利率一般在8%左右。

他表示，发改委允许平台公司发行部分债券对“高利短期债券”进行置换，用于项目建设的高成本融资可申请发行企业债券，“很明显啊，地方平台巴不得(能发企业债)。”

李刘阳认为，要控制地方政府债务扩张规模，根本解决之道还是改变对地方政府政绩考核标准，“要把债务目标加进去，不能唯GDP论。”他称。

中国政府日前已开始改进地方官员考核方式，中共中央中组部最新通知就表示，不能仅仅把GDP及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。

**城投债收益率水涨船高**

根据审计署报告数据统计，从地方政府性债务余额未来偿债年度看，未来三年内累计将有超过50%的政府负有偿还责任债务面临到期偿还。

海通证券最新报告指出，融资平台的债务有多种渠道，其中最为公开的是城投债，城投债的发债规模在2009年和2012年有两次飞跃，从不到500亿元人民币上升至7,000亿元。

而根据海通对发行说明书的统计，城投债发行用于偿还贷款的比例从不到5%上升至36%，反映大量融资平台缺乏现金流，借新换旧比例越来越大。信用债市场的扩容压力未来可见有增无减。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞直言，“至少不是正面消息，供给还要释放，未来还要把过去一部分不能发企业债的主体，也能发城投债。”

他指出，主体资质下降，整个城投债市场的信用风险平均水位在上升，“现在是让一些更没底线的主体来发债了，融资成本肯定要上升了。同样是城投，有的(发行人)能承受10%以上的成本，我为什么要去买原来的7-8%的城投，肯定会拉动整个城投债收益率水平往上走。”

北京一大型券商交易员苦笑表示，“一级现在询价的利率还在往上上，都8.6%了，AA级七年提前还款(品种)，之前8.2-8.3%附近，能买的机构不多，主要就是券商了，现在已经有点发不出去了。“

二级市场上，今日城投债表现多不佳。成交额居前、剩余期限近六年的洛城投最新成交价跌至97.10元，对应收益率7.7764%。上日收市价位98.20元。(完)

(上海中文部徐永对本文亦有贡献)

(审校 林高丽)

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