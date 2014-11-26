警惕增速下行时的地方债风险 可能导致经济硬着陆--专家

路透北京11月26日 - 中国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿周三表示，要警惕经济下行过程中可能引发的区域性财政风险，一些地方政府甚至可能会破产，可能引发系统性的金融风险，导致中国经济硬着陆。

他在参加财经年会时指出，因为巨额地方债的背后，实际上是政府信用的担保，地方举债普遍不考虑偿债，企业和事业单位都把最终的偿付责任转移，地方政府把偿付责任推给中央政府，如果发生链条断裂，最终财政还不起，导致政府信用链条一断裂。

“地方债风险急剧积累到一定程度，地区性的风险肯定会演变为区域性的风险、全局性的风险和系统性的风险。就有可能损害政府的公信力，诱发经济危机和社会信任危机，最终拖累经济的发展，并且会导致硬着陆，影响社会稳定和政治安全。”尹中卿称。

他认为，在中国经济增速下降的过程中，进入新常态之前，应当守住底线，守住不发生风险或者风险不引爆的底线。中国需要加强立法和执法的约束，引导地方债走上制度化、法制化的轨道。

根据国家审计署发布的《全国政府性债务审计结果》数据显示，截至2013年6月底，中国中央、地方合计的政府债务总额约为20.7万亿元人民币。该份报告指出，有的地方存在一定的风险隐患。

**风险不得不防**

尹中卿认为，中国地方债有三个特点：过分依赖融资平台；过分依赖金融机构贷款，以及过分依赖土地收入偿债。

他分析称，地方政府主要是绕过了法律的规定以土地质押、项目收费这种违规的承诺或者变相担保来借债务，许多融资平台实际也是地方政府的部门，法人的治理结构不完善，也缺乏必要的规章制度，债务信息缺乏透明度。

同时过分依赖金融机构贷款。地方债务，债券直接融资比例所占很小，审计署审计地方债务中，来自于开发银行、商业银行和影子银行的债务占80%。所以，以银行贷款为主的债务，不仅会增加对财政的风险，也会增加银行的风险。

“最近两年来，影子银行债务如果爆发风险的话，由于它的直接债权人分散，如果出现风险，传染性更强。”他称。

此外，地方债过分依赖土地收入偿债。地方偿债绝大多数是依靠出售土地。如果在房地产价格上升的情况下没问题，如果下行，并且土地本身是有限的，房地产价格的变动最终会反馈在地方政府债务上。

尹中卿认为，地方债还有可能引发系统性的金融风险，因为地方债与银行等金融机构的风险直接关联度太高了，政府债务过快增长，不仅留下居高不下的隐性赤字，也会给金融机构带来系统性风险。

他指出，区域性的财政风险和系统性的金融风险是互为因果，交织关联，循环影响，叠加蔓延。在地方债规模借新还旧展期超过一定期限后，巨大的债务不仅使地方政府陷入财政危机当中，也不可避免的转化为区域性的系统性风险。

“地方债还有可能引发社会经济和政治风险，难以偿付的地方债给银行等金融机构带来了不良资产的风险敞口，如果按照严格金融规则，不少地方债已经无法依靠借新还旧来展期，如果按照市场化的要求，一些地方政府实际上已经破产。”他称。

根据审计署发布的《全国政府性债务审计结果》显示，以债务率(债务余额占当年政府综合财力的比率)和借新还旧率来考量，超过一定风险线的地方政府数量有所增加。如2010年底债务率超过100%的市级政府为78个，到2013年6月底这个数量增加到99个。

面对地方债的风险，中共十八届三中全会已经提出要建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制;将于明年1月1日起执行的新预算法也明确提出允许地方政府借债，并进行了从严从紧的规定。

国务院9月发布了关于加强地方政府性债务管理的意见，对地方政府举债做了更加具体的规定，明确提出中央政府不救助。

尹中卿认为，在经济增速放缓的过程中，化解地方债风险的举措包括，依照预算法，保证地方政府依法举债，实行规模控制，同时提高直接融资的比重，鼓励社会资本，通过公司合作伙伴等方式参与城市公共设施的投资和运营。

同时保障和促进地方政府依法管债。将债务收支分类纳入全口径预算管理，统筹债务的余额控制指标，包括负债率、债务率、偿债预期率等，也增加增量债务的控制指标，像新增债务率、借新还旧率等，保证债务环境的公开透明。

促进地方政府依法举债，严格限制地方债的用途，提高地方债的使用效率。保障和促进地方政府依法还债，建立有偿机制，强化地方政府的偿债能力，来防范债务风险。

财政部10月底已发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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