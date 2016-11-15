中国地方债应急预案是未雨绸缪的储备政策 并非债务亮“红灯”--新华

路透北京11月15日 - 新华社周二报道援引财政部有关负责人和权威专家称，出台地方债风险应急处置预案是未雨绸缪的储备政策，并非债务亮“红灯”；依法实施地方政府财政重整，也并非破产重组。

报道指出，对地方债务风险实行四级分级响应和应急处置，对地方政府来说无异于悬挂起风险“警铃”，有利于倒逼地方政府树立风险意识，力争把各类风险化解在源头，防止风险加剧或转化。

“首先需要明确的是，出台预案并不代表危机已经发生。”报道援引中国财政科学研究院金融研究中心主任赵全厚称，预案实际上是一道防风险的“防火墙”，能对地方政府债务管理形成有效约束，并有效保护债权人的合法利益不受损失。

中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云也指出，此次出台的预案是地方债风险管理链条的重要一环，也是主要环节中的最后一环，将有助于形成政策闭环，切实堵住地方违法举债渠道，提高地方政府债务管理水平。

国务院周一发布地方政府性债务风险应急处置预案。财政部有关负责人稍后解读称，实施地方政府债务风险防控，有利于提高地方政府动态监测、实时预警的能力，提前妥善做好政府债务风险事件应急政策储备，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。[nL4S1DF3SN]

应急预案按照政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况，划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级；并明确称，存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。

财政部明确表示，新预算法实施后，包括融资平台公司在内的地方国有企业举借的债务依法不属于政府债务，地方政府不承担偿还责任；地方政府作为出资人，只在出资范围内承担有限责任。

财政部并介绍称，对于对Ⅳ级、Ⅲ级债务风险，主要由市县政府立足自身化解；对Ⅱ级、Ⅰ级债务风险，除上述措施外，省级政府可依据市县政府申请予以适当救助。另外，当地方政府出现极大风险时，中央政府可适当指导。

“明确四个等级的划分标准对地方政府来说无异于悬挂起风险‘警铃’，一旦达到标准触发风险事件，就要依照预案处置，有利于倒逼地方政府树立风险意识，加强动态监测和实时预警，力争把各类风险化解在源头，防止风险加剧或转化。”中国社科院财经院院长助理张斌说。

根据预案，一旦发生Ⅳ级及以上风险事件，必要时可启动地方政府财政重整计划。启动财政重整计划后，进入重整期的地方政府为偿还债务本息首先要加大清缴欠税欠费力度等，拓宽财源渠道；压减支出也是必需的举措，此外还包括处置政府资产、申请省级救助等。

“财政重整计划实际是对政府预算的一种重新安排，和债务重组是不同的概念，更不是政府的破产计划。”张斌说。

清华大学经管学院常务副院长白重恩认为，财政重整计划会倒逼地方政府对收支活动进行重新安排，能让地方政府有更强的动力来处理资产，改善部分地方资产闲置和效率低下的状况。

中国正在打造地方政府债务风险管理“全链条”：“开前门”构建规范的地方政府举债融资机制，“堵后门”剥离融资平台公司政府融资职能、坚决制止地方政府变相举债融资。同时，实施限额管理，将政府债务全部纳入预算管理接受人大监督，发行政府债券置换存量债务。

财政部数据显示，截至2015年末，中国地方政府债务为16万亿元人民币；债务率即年末债务余额与当年政府综合财力的比率为89.2%，低于国际通行的警戒线。（完）