中国财政部紧急摸底地方债务 首次涉及国企和事业单位情况--财新

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京10月19日 - 中国国内媒体--财新网周二稍晚报导，近期财政部向各地财政厅下发紧急文件，要求各地统计融资平台公司债务等数据，并于10月20日左右前通过债务系统上报。
据财新获得的文件显示，这次债务摸底不仅涉及融资平台，还首次纳入了国有企业和事业单位，要求上报多个融资渠道的余额，并单独汇总前述三类机构中需要财政性资金偿还的债务余额。
财新援引一位知情人士表示，此次统计并非由特别的事件引发，但是从统计项目来看，说明财政部一直对地方政府债务不放心，尤其是PPP（政府与社会资本合作模式）等渠道融资的快速增长，产生了大量隐性债务。
另一个值得注意的是变化是，这次财政部还要求地方汇总财政支出责任情况，所覆盖的财政支出责任，不仅包括政府举债的传统渠道，还包括近两年增长迅速的PPP项目、政府购买服务、政府投资基金、专项建设基金等新型工具；时间跨度从2015年延续到2020年及以后。
报引援引多位市场人士称，此次的统计方式较为科学和全面，能够帮助更高决策部门了解地方债务的真实情况，如果效果显着，建议以后延续本次统计框架。
根据各地下发的文件来看，此次财政部致力于掌握地方整体债务，要求各地统计2014年以来政府及其部门、事业单位、融资平台等机构的举债融资情况。
在统计表格中，省财政厅要求地方上报融资平台公司、国有企业、事业单位从2014年至2016年8月末的余额，包括银行贷款、债券类融资工具、非银行金融机构融资、供应商应付款、从企业和个人借款等。文件还要求地方单独列出以上债务机构中，需要财政性资金偿还的债务余额。
国务院2014年10月发布关于加强地方政府性债务管理的意见（43号文）指出，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。但是现在政府通过PPP模式、政府购买服务等方式，不断增加政府隐性债务，不容忽视。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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