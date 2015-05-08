中国地方债发行近期将重启 或引入定向发行减轻市场冲击--报载

路透上海5月8日 - 此前一度遇阻的中国地方债发行有了新的进展。经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。 报导引述一位接近财政部的人士指出，比较可能的方案是，置换银行贷款的部分将定向发行给当初的贷款银行，所谓“谁家的孩子谁抱走”。而置换信托、证券、保险等其他金融机构融资方式的部分，可能将主要采取公开向市场发行的方式。

报导还援引一位地方财政系统人士透露，非银行贷款的债务也要先协商定向发行，实在不行再公开发行。 财政部财科所研究员赵全厚对经济参考报表示，定向发行不一定是私募发行，也可以是定向公募发行，如果私募发行，利率肯定不会完全一致，同样质量的债券出现不同利率也有问题。 “所以更可能的方式是定向公募，也就是把所有债权人组织在一起，大体有一个基准价，在大家都能接受的情况下确定利率，定向发行债券。”赵全厚称。 江苏省此前原定在4月23日招标发行其今年首批地方政府债因故推迟，但未明确具体原因，随后有消息称，已完成承销商组团的安徽等省份也将地方债的发行延后。

路透暂时无法联系到中国财政部对此进行评论。 上海一银行交易员对路透表示，若地方债部分通过定向发行，有可能部分缓解市场对供给压力的担忧，但银行要将高收益的贷款转换为低收益的地方债，其利率确定是否合适可能仍是发行能否顺畅的重要因素；而在现有市场环境下，如果要平稳过渡，可能最终还需央行进一步出手相关配套政策进行扶助。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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