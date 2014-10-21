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中国财经 | 2014年 10月 21日 星期二 17:34 BJT

中国拟出台办法处置地方政府性存量债务 2015年底后只能省级政府发债--消息

路透上海10月21日 - 中国逾10万亿人民币的存量地方政府债务如何处理备受关注，两位消息人士周二对路透表示，财政部于近期下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），明确存量债务甄别及处置工作。

征求意见稿明确，2015年12月31日后，甄别后纳入预算管理的在建项目，只能通过省级政府发行地方政府债券的方式，举借政府债务。

财政部在接受路透电话查询时对上述消息未予回应。

在2015年12月31日过渡期前，符合条件的在建项目后续融资，政府债券资金不能满足的，允许地方政府按照原渠道融资，推进项目建设。

中国10月初才发布了加强地方政府性债务管理的意见，为国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。

该意见提出，要修明渠、堵暗道，赋予地方政府依法适度举债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债，政府债务不得通过企业举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。 （完）

(发稿 路透中文部)

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