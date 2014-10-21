中国存量地方债处置办法将出台 仅省级可举债拽紧资金链

《路透晚报》--4月26日
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路透上海10月21日 - 中国财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，这将对融资需求软约束已久的地方政府融资平台形成财务硬约束，并降低政府债务杠杆风险。
但令人关注的是，由于过渡期后，纳入预算的债务仅能通过省级政府发债，料将对融资渠道造成制约，并可能造成资金链紧张的局面。
两位消息人士周二对路透表示，财政部于近期下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），明确存量债务甄别及处置工作。
“过渡期后，只允许省级政府发债了，这是最值得关注的变化。”上述消息人士表示，“现在上万家的地方融资平台将何去何从？会不会引起资金链紧张？”
征求意见稿明确，存量债务指的是截止2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府性债务。
按照此前审计署的统计，截至2013年6月底，中国中央政府负有偿还责任的债务9.8万亿元人民币，负有担保责任的债务0.26万亿元，可能承担一定救助责任的债务2.3万亿元，合计约12.38万亿元。
而截止当年6月底地方政府负有偿还责任的债务10.89万亿元，负有担保责任的债务2.67万亿元，可能承担一定救助责任的债务4.34万亿元，合计约17.9万亿元。
**债务甄别明年初完成**
此次出台的办法，将针对的其中的地方政府性债务，目标是清理锁定债务余额，甄别债务类型，划清偿债责任，化解债务风险。
意见稿明确，地方政府性债务将进行债务甄别，对政府负有偿还责任的存量债务，财政部根据项目性质，收益等情况，逐笔甄别为一般债务和专项债务。
省级财政部门要求在2015年1月5日前将债务甄别结果上报财政部。
明确后，一般债务纳入一般公共预算管理；专项债务纳入政府性基金预算管理；或有债务依法转化为政府债务的，转化部分纳入政府债务限额管理。
同时，意见明确可以压缩一些经常性支出用于偿还债务，对于债务缺口，一般预算可偿债财力不足以偿还到期一般债务的，可调入政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金偿还；政府性基金预算可偿债财力不足以偿还到期专项债务的，可调入国有资本经营预算资金偿债。
至于明确后具体的融资方式，意见明确，纳入预算的存量债务，各地区可申请发行地方政府债置换。而没有纳入的政府债务的，地方政府要督促债务单位基金筹资偿还。
当然举债的融资方式有过渡期，2015年12月31日前，对符合条件的在建项目后续融资，政府债券资金不能满足的，允许地方政府按照原渠道融资；但2015年12月31日之后，只能通过省级政府发行地方政府债方式举借政府债务。
地方融资平台方面，作为之前地方政府性债务最主要的举债主体，意见明确要锁定融资平台公司名单，抓紧剥离融资平台公司的政府融资职能，厘清政府与市场的边界。
除符合条件的过渡期内在建项目后续融资外，融资平台公司不得新增政府债务余额。融资平台承担的政府融资职能，没有收益的，由地方政府发行一般债券融资；对有一定收益的公益性项目，由地方政府发行专项债券融资或者采取（PPP)政府与社会资本合作模式支持。
在此基础上，按照”只减不增“原则，抓紧妥善处理融资平台公司。
财政部在接受路透电话查询时对上述消息未予回应。
**财务硬约束，但资金链问题不乐观**
中国10月初才发布了加强地方政府性债务管理的意见，为国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理，标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。
这次出台具体的存量债务处置办法，交通银行金融研究中心唐建伟认为，将能控制地方债务扩张风险，但相关口径较严，由于地方政府债券规模有限，这将可能加剧相关项目的资金链风险。
按照国务院的文件，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。
数据显示，今年全国财政预算赤字规模为1.35万亿元人民币，赤字率2.1%左右(占国内生产总值GDP的比例)。
而今年国债余额限额为100,708.35亿元，地方财政收支差额4,000亿元，比上年增加500亿元。
若后期地方政府融资需求超过预算和地方政府债的融资限额，将可能需要中央支持推高赤字率，并对影响在建项目的资金链问题。
”明年的经济形势还不明朗，如果需要财政刺激，这种硬约束的影响可能会较大。“唐建伟认为。
不过按照意见稿，列入风险预警范围的债务高风险地区，要从严控制政府举债在建项目的后续投资规模，对后续资金不足的政府举债在建项目，不急于投入使用，能够暂缓建设的，可以留待以后有资金来源或本地区处于低风险区域时举债融资建设。
确需继续建设的，各级地方政府要严格审核其投资预算和资金来源，尽量合理降低其投资规模，通过资产置换等市场化的方式多渠道筹集建设资金，尽可能压缩后续建设通过举债方式筹集资金的比例。
这显示为了控制政府债务，政府在投资减速，以及降低国有控制权等方面的容忍度可能在提高，但如何平衡经济增长料将形成平衡难题。
受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。
国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。（完）
(发稿 路透中文部)
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