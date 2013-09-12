中国地方金融改革需要更多、更大的制度创新--专家

(本文为济南大学公司金融研究中心主任孙国茂教授对 “金改22条”发表的评论。)

路透北京9月12日 - 2012年以来，中国先后批准了了浙江温州、珠江三角洲和福建泉州三个国家金融实验区，目的是开展金融综合改革，允许这些地区开展金融创新，增强金融业服务实体经济的能力。目前山东已有“半岛蓝色经济区”和“黄河三角洲高效生态经济区”两个国家级经济区，但是这两个国家级经济区的规划中都没有相应的金融试点政策——这恰恰是山东金融改革最迫切需要的。与其他地区相比，山东的金融改革需要进行更多、更大的制度创新。

在改革开放以来的30多年里，山东经济增长一直靠投资拉动和制造业扩张，致使目前的经济结构很不合理，主要表现在两个方面，所有制结构不合理和产业结构不合理。从所有制结构看，山东经济的主体部分是以“大钢铁”、“大煤炭”为代表的具有垄断特征的国有经济，当然，也包括金融体系；从产业结构看，山东服务业占GDP比重只有40%，长期低于全国平均水平将近5个百分点。如果从经济结构的角度来理解，首先，山东的金融改革与浙江、江苏等东部沿海地区相比从起点上就不相同；其次，不论是长三角地区、珠三角地区还是京津唐地区，都有很强的国际金融中心辐射效应，但是山东没有；最重要的是，国家还没有给山东金融改革试点的特殊政策

“金改22条”的出台不仅标志着山东金融业乃至区域经济发展已经进入了一个新的历史时期，也为今后经济发展注入巨大活力，带来巨大机遇。

“金改22条”与以往出台的政策有着明显的不同。首先，它有非常明确的政策目标，那就是建立服务和支撑实体经济的现代金融体系，而不是就金融而论金融；其次，“金改22条”体现出极强的专业特色，不仅目标与目标之间具有很强的关联性和互补性，而且整个文件具有很强的前瞻性，体现了领导者的专业水平、决策智慧和对区域经济的驾驭能力。另外，“金改22条”还提出一些定量指标，比如到2017年金融业增加值占GDP比重达到5.5%以上，占三产增加值比重达到12%以上，直接融资比重达到20%以上等等；三是“金改22条”中的每一条都落实到各个政府部门，这为以后落实目标责任提供了可能。

金融是政府管制最严格的领域之一，如果中央政府不放开金融管制，这种由地方政府主导的金融改革效果并不明显。地方政府主导的金融改革大致上可以分为两种类型：一种是投资冲动型，希望金融业能够快速发展，以达到依靠投资拉动经济增长的目的；另一种是结构调整型，希望把发展金融业作为发展现代服务业的首选，进而实现转方式调结构和经济持续增长的目的。山东的经济规模和经济结构表明，山东金融改革属于后一种类型。

从统计数据和研究结果看，山东存在着比全国更为严重的金融抑制。因此我认为，山东金融改革就是要尽快消除金融抑制，使金融更好地服务实体经济，从而实现加快经济发展的目的。不论是从经济规模上看，还是从经济结构上看，山东的金融改革都将对其他地区乃至全国产生巨大的示范效应。

实施“金改22条”要做好两个结合。一是和中央一直以来强调的“转方式调结构”相结合。通过“金改22条”的实施，达到经济结构，尤其是产业结构优化的目的。二是和发展非公经济相结合。目前，以“大钢铁”、“大煤炭”为代表的重化工业企业普遍遇到前所未有的发展困难，党的十八大提出建设美丽中国势必进一步制约这类企业的扩张，因此，山东今后经济发展的活力和动力都将来自非公企业和小微企业，落实“金改22条”如果能与发展非公经济相结合，小微企业普遍面临的融资困难也将得到明显缓解。

实施“金改22条”要以现代金融体系和区域性金融中心为建设重点。2012年，山东人均GDP为51,640元人民币，按照第十届省委党代会确定的经济发展目标，十二五末，全省人均GDP要达到10,000美元，这意味着山东完全达到中等发达国家水平，这样的经济水平必然要求与之对应的现代金融体系。这里所说的现代金融体系是指能够满足社会融资需求的金融体系，它的基本特征就是不存在金融抑制。山东省和济南市两级政府应出台更详细、更优惠的政策，只有不断吸引金融机构和金融人才向济南聚集才能真正建成区域性金融中心。为了有效实现金融机构向济南市聚集，省政府应尽快组建成立“山东金融控股公司”。

实施“金改22条”要以多层次资本市场建设和发展民间金融为突破口。山东应当在发展民间金融方面进行大胆尝试。民间金融其实是金融管制和金融脱媒的必然结果，在中中国将长期存在。当然，民间金融也具有很大的风险性，目前，国家没有将其纳入正规的金融监管体系中，因此，防范民间金融风险只能依靠地方政府。

实施“金改22条”要防止发生新的金融风险。事实上，在过去十年中，山东一直是金融风险频发地区。从2004年天同证券因巨额亏损导致挪用客户保证金最终被中国证监会关闭清算，到最近几年震惊全国的齐鲁银行诈骗案和烟台银行高层挪用巨额资金、集体腐败案，再到近一两年接二连三发生在鲁中地区的民间借贷纠纷，这些令人触目惊心的风险事件表明，山东金融体系还存在着风险防范漏洞。

我不认为“金改22条”的执行和实施会遇到阻力，相反，我担心地方政府会把加快金融业发展演变成新的投资冲动和新一轮“开发区热”。

“金改22条”本身已经包含了具体的实施措施，如“成立山东金融改革发展领导小组”，“各级政府、相关部门要将金融改革发展的各项任务纳入责任目标，落实责任”等。问题的关键在于如何对目标责任进行落实？怎样对各级政府和相关部门进行考核？

我认为还是要增加量化指标，除了“金改22条”中提到的金融业增值占GDP比重、直接融资比重等指标外，还应增加如证券化率指标、上市公司贡献率（上市公司营业收入总和/GDP）以及金融相关比率等指标，对各级政府和相关部门的一、二把手进行考核。（完）

(整理 谢衡; 审校 杨淑祯)

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