中国地方融资平台风险管控须持之以恒--江苏银监局局长

* 平台贷款总规模逐步压缩，规范初见成效

* 非贷款融资额快速增加，须高度关注

* 需要持之以恒地防控和化解系统性风险

发稿 徐永

路透北京3月14日 - 中国地方融资平台全口径风险监测正进入监管层视野。江苏银监局局长于学军表示，融资平台风险管控须持之以恒，在贷款总额有所控制的同时，需要高度关注平台公司非贷款渠道融资额的快速增加。

于学军接受路透专访时表示，目前商业银行对融资平台公司的信贷管理已更加规范，平台贷款抵质押担保情况得到补充和完善，平台贷款总规模也在逐步压缩。

“地方融资平台在为地方经济和社会发展筹集资金，加强基础设施建设以及应对国际金融危机冲击等方面，发挥了巨大的积极作用，但也隐藏了很大的系统性风险，需要持之以恒地加以防控和化解。”他称。

来自监管层的官员稍早对路透确认，银监会下发的《关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（讨论稿），明确提出要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度。

银监会并定下了2013年政府融资平台监管思路，即以政策不变为基调，以降旧控新为重点，以风险缓释为目标。

于学军认为,政府不是不可以负债，事实上世界上大部分国家的政府均有负债。关键是要保持在适度、可控的范围之内，能够进行有效的管理，以确保债务的可持续性。

但中国各级地方政府在负债上权责不明，在负债行为中普遍存在着重借轻还、管理不到位、债务不清晰等问题，致使其举债的扩张冲动较为强烈。

从平台公司自身的管理及运作上看，也存在不规范、不透明，资产、项目庞杂，与负债难以一一对应，过度及无序负债等问题。

并且相当部分又投资在一些公益项目中，主要是以土地收入进行抵押、补偿，这就带来极为复杂的关联关系，并受到土地资源及房地产市场波动的巨大影响，因而存在不确定性及不可预知风险。

**总量控制、全面检测**

于学军介绍,近年来，按照中央确定的“分类管理、区别对待、逐步化解”原则，监管层扎实推进平台贷款的合同补正、追加抵质押物、加强贷后管理等工作。

经过持续的清理整顿，平台公司在规范运作、债务重组等方面有了一定的进步，银行对融资平台公司的信贷管理也更加规范，平台贷款抵质押担保情况得到补充和完善，平台贷款总规模也在逐步压缩。

以江苏为例，到2012年末，辖内平台贷款余额7,662亿元，比年初减少460亿元；占全部贷款的比例为13.3%，比年初降低了2.9个百分点。

但在中国非贷款类融资迅猛发展的大环境下，地方融资平台也在日益转向债券,银行理财,信托等融资进行渠道，从而令监管层对地方平台贷款的总额控制似有遗漏之嫌。

因此，于学军建议要关注以下几点：一、实施总量控制。他介绍,在江苏目前主要采取了两个方法：一是要求银行业金融机构年末平台贷款余额不超过年初；二是采取贷款集中度管理办法，争取通过几年时间，将平台贷款占全部贷款的比例压缩到10%以内。

二是加强全面监测。不仅要统计平台企业的贷款情况，也要监测平台的非贷款融资情况，实现平台融资的全口径风险监测，防止风险转移和隐匿。江苏目前已初步构建了平台企业融资的全面监测体系。

三是实施分类管理。在当前中国的经济管理体制下，投资拉动经济作用仍十分突出。因此，不能“一刀切”压缩平台贷款，而是要在控制总量的前提下，优化平台贷款结构，提高平台贷款质量，支持优质平台的合理融资需求，重点保障国家重大项目建设，保障在建续建项目的顺利完成，保障改善民生的项目建设。(完)

(审校 黄凯)

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