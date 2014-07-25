地方融资平台试水境外发债 资金回流瓶颈令融资难成趋势

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

作者 赵红梅

路透香港7月25日 - 面对中国城镇化建设所需求的巨大资金缺口，陆续有地方政府融资平台将眼光投向了海外债券市场。日前，离岸市场已有两家地方融资平台企业采用多种增信工具成功募资，在当前国内财政收入趋紧的大环境下开拓出境外融资新路径。

然承销人士亦坦承，尽管海外融资成本较低、期限亦较长，然也仅有少数优质地方融资平台能打通海外通道，因受限于信用、海外发债的流程、信批及是否有海外子公司等，资金回流瓶颈亦是难点，故境外融资难成趋势。

本周四，四川省政府地方投融资平台--四川发展（控股）成功发行了一笔10亿元人民币三年期点心债券，发行利率为5.15%。因是地方国企且又是首次在海外市场融资，故采取了多种增信工具来为发行保驾护航，尤引人注目的是首次采用银行提供的备用授信工具。

“ 在多种增信措施中，我们首次采用了银行提供的备用授信（standby loan），这是在境外发债市场上第一次采用，不少海外投资者对此比较有兴趣。“一位中资机构承销人士透露。

他并表示，海外投资者认购较为热情，此次债券获得了45亿元认购，录得4.5倍超额认购；票息最终指导利率为5.15%，较最初的定价少了35个基点。

四川发展是国有独资企业，公司注册资本为人民币800亿元，是四川省综合性产业投融资平台，产业领域布及交通设施运营、电力生产与供应、贸易、传媒等行业。

今年3月，北京市国有独资、负责北京市轨道交通的北京市基础设施投资公司(简称京投公司)成功通过海外子公司发行了3亿美元的5年期债券，成了地方融资平台海外发债的”马前卒“。

6月底，京投公司又成功发行12亿元三年期点心债，这是其今年海外成立的20亿美元中期票据计划发行的一部分，该笔债券票息3.75%，较境内融资成本有明显节约。目前国内城投债利率在7%甚至更高。

穆迪投资者服务公司亚太区管理部高级副总裁钟汶权表示，京投成功发行海外债券后，有些地方政府的融资平台亦开始有海外发债的意向。

一位工银国际资本市场部人士亦表示，目前中国一些省份地方融资平台公司也主动接触和问询海外发债事宜，相信下半年仍会有优质地方融资平台来海外发债。

**多种增信方式保驾护航**

中国信用风险升高之际，为熨平海外投资者对地方融资平台偿债高峰临近、局部地区风险加大等忧虑，地方融资平台海外发债可谓”心机重重“，采取了多种增信工具，有些创新料下半年会在离岸债券市场频频出现。

四川发展（控股）此次为顺利发出点心债下了一番功夫，工商银行四川分行首次为其提供10.5亿元跨境备用授信（standby loan），由四川发展香港的全资子公司怡升投资（Yieldsun Investment Limited）为此次债券担保人。

该期债券实际发行人怡锦投资有限公司，为是次债券担保人怡升投资的全资子公司。

”该笔备用授信用途只能用来偿还这笔债权并不可撤销，四川发展已获当地央行批准为怡升投资提供了跨境资金池，以确保这笔贷款在需要使用时可出境支持偿还债券利息与本金。“参与四川发展的一位外资承销人士介绍道。

此外，四川发展发行的点心债还采用维好协议（keepwell agreement）、股权购买承诺（equity interest purchase）及流动性支持协议（liquidity support undertaking）等主要信用支持工具。

“这是离岸市场上第一支银行提供备用授信的点心债，企业、承销方都跟银行及监管层沟通良久，能否开拓出中资企业境外融资新结构还很难讲，毕竟是case by case。“上述承销商坦言。

中银香港一位资深人士分析道， 中资企业海外发债采用信用增级常见有三种方式，从弱到强依次为安慰函（comfort letter），维好协议(keep well)和担保函（guarantee）。担保函中，近两年由银行开具备用信用证(SBLC)担保的形式较多，投资者实际上主要是投资于担保银行的信用风险，而非发债公司主体。

京投公司6月发行的点心债，透过旗下海外子公司担任发债体，亦是由京投香港公司提供担保，而京投公司亦采用市场常见的维好协议(keepwell deed)及流动性支持协议(Liquidity Support Deed)以增强债券的信用质量。

而为避免内地企业债务违约问题困扰海外投资者，今年6月，中国城市建设控股集团通过香港子公司中城建设（国际）发行的25亿元、三年期点心债，采用了集团提供的不可撤销的跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议以增强债券的信用质量。

5月，日照港股份发行的3年期、8.5亿规模的点心债，由中国农业银行山东省分行提供备用信用证（standby letter of credit-backed）作为担保；农行亦为中国诚通在港发行的6亿元3年期点心债出具了备用信用证。

中国绿地集团7月初由绿地集团直接提供跨境担保亦以境外全资子公司在香港发行10亿元五年及10年期美元债券。

惠誉认为，中国国有企业离岸债券发行有望将实现增长，近期对于侧重国内市场的发行人来说，中资银行发行的备用信用证、支持协议和股权购买承诺（EIPUs）仍将是主要的信用支持工具。

穆迪副总裁、高级信用评级主任胡凯表示，明确的担保比维好协定和其他信贷支持机制更能保护境外债券持有人的利益。这些担保能有效降低境外子公司的融资成本。

**资金回流瓶颈令融资难成趋势**

目前中国企业海外发债基本被央企、大型金融机构及资质较好的房地产企业所垄断，即使如此，这些融资主体在海外发债中仍面临评级较低、资金回流等尴尬，地方融资平台企业还仅处于”探路“初期，料资金回流瓶颈亦让境外融资难成趋势。

”对于很多省市的地方融资平台公司来说，真正实现海外发债估计还有挺多难度，比如海外发债的法律文件、信息披露要求更严格，融资平台要有海外子公司或红筹结构，回流渠道能否打通。”农银国际一位资深人士坦言。

目前中资企业多采用间接海外发债（以境外注册子公司为发行主体），常见回流渠道有外商直接投资、增资或股东贷款的形式回流，需要监管部门逐级审批；或通过跨境贸易结算方式回流，亦有借RQFII通道曲线回流等。

“四川发展的这支点心债资金是否回流，我不方便透露，预计下半年离岸市场还会有质量较高的地方融资平台来效仿融资，但很难形成趋势，难点就在于资金回流并未阳光坦途。”负责该支点心债的承销商表示。

星展银行数据显示，今年上半年离岸人民币债券发行总额达2，770亿元人民币，远超2013年同期规模。去年离岸人民币债券发行额为2800亿元。(完)

欲浏览CNH债券信用分布，请点选：(here )

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 59,627.4 172

2. 渣打 41,524.2 129

3. 星展 19,828.1 52

4. 法巴 15,746.0 51

5. 中国银行 13,841.8 28

**本周市场动态**

--台湾金管会决定提高陆资企业/银行赴台湾发行人民币债总额上限，将额度由目前人民币100亿人民币，增加至250亿人民币。这有望令已目前发债总额已濒临上限的情况获得纾解。

--四川省政府地方投融资平台--四川发展（控股）周二香港路演，计划发行首支附银行提供备用授信（standby loan）的点心债券，并采用多种增信方式护航，其是否可开拓出地方国有企业境外融资新结构、新路径值得观察。

--中国资产管理公司华夏基金的香港分支周五与美国基金公司Van Eck Global合作推出海外首支将中国A股创业板纳入投资标的之指数ETF（交易所买卖基金），预料初始人民币合格境外机构投资者(RQFII)规模为5亿元。（完）

(审校 曾祥进)

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