中国地方GDP数据加剧经济放缓担忧

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京4月29日（记者 王兰/Kevin Yao） -随着中国政府努力缩减过剩产能并治理污染，依赖资源和以制造业为主的省份一季度增长放缓最为严重，进一步反映中国经济的持续疲软。
政府网站和官方报纸公布的数据显示，钢铁大省河北一季度GDP从上个季度的8.2%骤降至4.2%。
煤炭供应量占全国三分之一的内蒙古一季度GDP从上年同期的9.9%降至7.3%。
数据显示，黑龙江一季度GDP为4.1%，在公布数据的30个省市区中排名垫底。
煤价大跌导致煤炭大省山西GDP增长仅为5.5%。
陕西省尚未公布一季度GDP数据。
中国媒体称，几乎所有省份一季度的GDP数据都未达到年度增长目标。
民生证券经济学家李衡表示，缩减过剩产能和治理污染对经济增长产生重大影响，但近期的政策支持又让人看到一些企稳的迹象。
中国媒体称，关闭低效工厂是黑龙江经济增长放缓的原因。
广东和浙江等以出口为导向的省份一季度GDP也放缓至7%左右，受贸易订单低迷拖累。
重庆、贵州和天津GDP增长排名靠前。重庆一季度GDP从上年同期的12.5%放缓至10.9%，贵州一季度GDP从12.6%降至10.8%。
美国银行美林的分析师预计，一季度各省加权平均实际GDP增长为8%，低于2013年的9.5%。
近几年，欠发达的中西部地区经济增速一直高于东部地区，但最新数据显示差距正在缩小，因中西部地区的放缓更为严重。
“中国固定资产投资减少以及全球商品价格下降，导致中国经济对这些资源省份的依赖性降低，”美银美林分析师在报告中写道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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