2015年前县级以上政府全面公开预决算及“三公”经费--财政部

路透北京8月21日 - 中国正努力朝着预算透明方向前进。财政部下发通知明确要求，2015年之前各省所有县级以上政府应向社会全面公开财政及部门预决算，并公开“三公”经费预决算。

财政部网站周三刊登“关于推进省以下预决算公开工作的通知”全文并要求，2013年各省应至少选择20%的地市级和县级地区开展“三公”经费预决算公开工作，2014年所选地区应至少达到省内同级政府数量的50%。

“原则上县级地区应从所选地市级地区中优先选取，有条件的省可扩大选取地区范围，”通知称。

财政部要求8月30日前各省应将选取地区名单上报备案；未来具体公开内容包括本级财政预决算、本级部门预决算以及“三公”经费预决算。

国务院办公厅7月初在“当前政府信息公开重点工作安排”就重点提到财政预决算和三公经费公开，其中要求2013年各省级政府要全面公开省本级“三公”经费，并争取2015年之前实现全国市县级政府“三公”经费全面公开。

财政部在通知中要求，2013年展开相关工作的地区和部门应公开当年“三公”经费财政拨款预算数，有条件的可一并公开2012年“三公”经费财政拨款决算数。

到2014年及以后年度，相关部门则应分别公开当年“三公”经费财政拨款预算数和上一年度“三公”经费财政拨款决算数。

“上述公开工作原则上应于每年10月31日前完成，”财政部通知称。

据人民日报8月初报导称，截至今年8月6日，已有18个省级政府在网站上公开了本级政府2013年度的“三公”经费预算,只有3个省份公布了2012年“三公”经费决算。(完

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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