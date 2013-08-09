中国地方政府接收到的政策信号是矛盾的？

8月1日在浙江杭州天都城拍到的一名农民走过埃菲尔铁塔复制品旁边的农田。 REUTERS/Aly Song

* 中国政府走平衡木

* “稳定预期”与信号紊乱

* 改革还是方向

* 如何避免在操作中走样儿

作者 张胜男

路透北京8月9日 - “稳定预期”是北京中央高层官员频繁提及的字眼，但是宏观政策预期真的稳定了么？来自地方政府官员的回答恐怕有些令人失望。他们接收到的各种政策信号叠加起来，感觉是矛盾的。

“稳增长”与“调结构”、“不以GDP论英雄”与“守住增长底线”，到底孰轻孰重？上半年中国主动降经济增速、转变发展方式，下半年则提出稳增长，债市放水的情况会不会重演？投资刚完成还没见到收益就全面审计意欲何为？越来越多的问号让基层的官员恨不得问天卜一卦。

“我感觉（中央）他们是这边点一下，那边点一下，在试水，在寻找平衡点。四万亿投资那种方式肯定不行了。现在又说低于（增长）下限是不行的...上面的政策真是摸不透。”北方某省央行分支机构的人士称。

中国政府今年上半年一直在喊调结构的口号，甚至有外资投行总结出“不刺激、去杠杆和搞改革”的克强经济学，但是随后，7月中旬的“经济下限论”一出，各界又开始猜测，是否和去年一样已经到了政府容忍的下限，政策基调马上又转向“稳增长”了。

国务院总理李克强上任后于3月18日主持召开的新一届国务院第一次常务会议，研究的是加快推进机构改革，重点抓紧把政府职能转变的各项任务落到实处。“精兵简政”的电视电话会议当时传遍各级政府部门。

在4月分析一季度经济形势的会议上，李克强提出了“中国经济升级版”，之后到7月时，则过渡成稳增长、保就业的“下限”，并称要统筹考虑稳增长、调结构、促改革，形成科学的宏观政策框架，给市场以稳定预期。

“政府希望稳定预期，但结果总是市场信号紊乱，各种政策互相打架。”南方经济发达地区某省的政府官员表示。

他并举例称，几年前中央要搞投资，让地方配套，银监会逼着银行放贷，现在地方项目刚开工，就要大张旗鼓的开查了。中央在挤兑地方吗？

路透全球经济记者魏伦认为，中国政府是在走平衡木。中国领导层通过微调政策帮助各个行业提高效率，决心实现年增长7.5%的目标。但为摆脱经济对于信贷驱动型投资的依赖，他们也愿意接受经济在一定程度上放慢脚步。

周四刚出炉的中国7月进口同比增速达到10.9%；周五公布的物价数据也显示出CPI涨幅可控，PPI趋势回暖。但分析师对国内经济是否已经触底企稳的看法出现分歧，而7月的政策表态则是倾向于“稳增长”。

当前政策迷茫期的背后原因，是新一届政府的政策方向尚未明确定调。分析人士认为，政策方向的明朗化，尚要等到今年下半年召开的十八届三中全会，届时新一任政府未来五年如何玩转改革与增长的平衡木将见端倪。

按惯例三中全会是中国定调未来数年政策方向的重要会议，没有固定的召开时间。市场一般认为，十八届三中全会可能将在今年的10月前后召开。此前的历届三中全会中，1993年的中共十四届三中全会明确了建设社会主义市场经济，确立计划、财政和货币三位一体的调控；到2003年的十六届三中全会，则强调大力发展非公有制经济，稳步推进利率市场化改革。

**改革还是方向，原有模式走不通**

稳增长与调结构，好似天平的两端，升升降降让人捉摸不定。不过可以肯定的是，诸如四万亿这样的刺激政策不会再来。截至目前，财政金融并未放水，“稳增长”的口号大于行动。

“如果没有大规模的信贷投放等资金投入，只是盘活存量的话，稳增长也只能说说而已。”安信证券高级宏观分析师尤宏业说。

四万亿刺激计划之后，各地政府争先恐后的“三年大变样”计划刚刚落幕，就迎来了审计署对政府债务的全面审计。这也是上述官员最困惑的一点--在全世界见证下审计自己的地方政府债务，经济下滑期，犹如伤口上撒盐。

某金融租赁公司高管称，中央政府其实就是要告诉人们，原来的发展模式行不通了，游戏规则必须改变了。

“有些领导就是有好大喜功的毛病，很多投资是无效的，比如一拍脑袋就要建工业园，路都没修好，就让贷款配套，最后都是烂尾工程。”他曾亲自到地方催收贷款，最终无功而返。

也有接近决策层的学者表示，在高层内部也并不是每个人都认同底线思维，总体来看，改革是主线。

中国国家主席习近平在近期的表态中，反复提到“全面深化改革”。

“已经讲得很清晰了，用经济的手段倒逼经济转型。改革是主线，其他都是短期的局部性的东西。慢慢的市场也会认清楚，主线在什么地方。你看现在涨得最好的股票，不就代表了未来中国经济的方向吗？”上述接近决策层的学者称。

7月A股市场领涨的行业是信息服务、信息设备、医药生物等，而港股的腾讯控股(0700.HK)今年以来涨幅已达40%。

**改革会不会走样儿？**

中国有句俗语叫“上有政策，下有对策”；对上届政府还有一句话，“政策出不了中南海”。中央和地方的博弈古来有之，业界普遍认为，本届中央政府虽然相对强势，但涉及各方利益集团，改革的推动仍举步为艰。

本届政府上任后，李克强提出的首个拉动经济的概念--“城镇化”，至今尚未有明确的落实路径。

发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》原计划今年“两会”前后出台，实际情况却是一拖再拖，到现在也未见踪迹。2013年政府工作报告的表述也仅是“积极稳妥推动城镇化健康发展”。之后二季度的国务院常务会议等场合，城镇化的出镜次数也不算多。

6月26日，国务院常务会议决定：5年内改造1,000万户棚户区，被视为7月以来结构性稳增长中的重要举措之一。

“现在说的棚户区改造和西部修铁路，都是短期没有现金流的项目。要做起来，无非就是中央负担还是地方负担的问题。和审计风暴对照着看，这政策不是左手打右手么？”上述南方官员称。

当然，棚户区的拆迁改造，有利于拉动投资、消费需求。在中国经济增速放缓之际，基建投资还是得稳住。引导投资方向总好于盲目投资。

“各级政府部门要高度重视，充分认识加快棚户区改造的重要意义，切实贯彻落实会议精神，把好事办好。”新华的评论这样写。

受此消息鼓舞，地产融资已经蠢蠢欲动，棚户区改造和保障房成为股票上涨的一大噱头。8月4日-5日，与地产再融资的消息叠加在一起，地产板块强劲反弹。申银万国数据显示，两天内，地产板块相对沪深300指数的相对收益率高达4.0%。

“不能说不应该做刺激政策。主要是方式方法问题。如果现在政府愿意多花点儿钱做些好的公共物品，我觉得非常好。但是在操作过程中就变形了。”中国社科院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室主任张斌说。(完)

(审校 屈桂娟)

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