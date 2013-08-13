博客：中国地方政府接收到的政策信号是矛盾的？

作者 张胜男

“稳定预期”是北京中央高层官员频繁提及的字眼，但是宏观政策预期真的稳定了么？来自地方政府官员的回答恐怕有些令人失望。他们接收到的各种政策信号叠加起来，感觉是矛盾的。

“稳增长”与“调结构”、“不以GDP论英雄”与“守住增长底线”，到底孰轻孰重？上半年中国主动降经济增速、转变发展方式，下半年则提出稳增长，债市放水的情况会不会重演？投资刚完成还没见到收益就全面审计意欲何为？越来越多的问号让基层的官员恨不得问天卜一卦。

“我感觉（中央）他们是这边点一下，那边点一下，在试水，在寻找平衡点。四万亿投资那种方式肯定不行了。现在又说低于（增长）下限是不行的...上面的政策真是摸不透。”北方某省央行分支机构的人士称。

中国政府今年上半年一直在喊调结构的口号，甚至有外资投行总结出“不刺激、去杠杆和搞改革”的克强经济学，但是随后，7月中旬的“经济下限论”一出，各界又开始猜测，是否和去年一样已经到了政府容忍的下限，政策基调马上又转向“稳增长”了。

国务院总理李克强上任后于3月18日主持召开的新一届国务院第一次常务会议，研究的是加快推进机构改革，重点抓紧把政府职能转变的各项任务落到实处。“精兵简政”的电视电话会议当时传遍各级政府部门。

在4月分析一季度经济形势的会议上，李克强提出了“中国经济升级版”，之后到7月时，则过渡成稳增长、保就业的“下限”，并称要统筹考虑稳增长、调结构、促改革，形成科学的宏观政策框架，给市场以稳定预期。

“政府希望稳定预期，但结果总是市场信号紊乱，各种政策互相打架。”南方经济发达地区某省的政府官员表示。

他并举例称，几年前中央要搞投资，让地方配套，银监会逼着银行放贷，现在地方项目刚开工，就要大张旗鼓的开查了。中央在挤兑地方吗？

路透全球经济记者魏伦认为，中国政府是在走平衡木。中国领导层通过微调政策帮助各个行业提高效率，决心实现年增长7.5%的目标。但为摆脱经济对于信贷驱动型投资的依赖，他们也愿意接受经济在一定程度上放慢脚步。

周四刚出炉的中国7月进口同比增速达到10.9%；周五公布的物价数据也显示出CPI涨幅可控，PPI趋势回暖。但分析师对国内经济是否已经触底企稳的看法出现分歧，而7月的政策表态则是倾向于“稳增长”。

当前政策迷茫期的背后原因，是新一届政府的政策方向尚未明确定调。分析人士认为，政策方向的明朗化，尚要等到今年下半年召开的十八届三中全会，届时新一任政府未来五年如何玩转改革与增长的平衡木将见端倪。

按惯例三中全会是中国定调未来数年政策方向的重要会议，没有固定的召开时间。市场一般认为，十八届三中全会可能将在今年的10月前后召开。此前的历届三中全会中，1993年的中共十四届三中全会明确了建设社会主义市场经济，确立计划、财政和货币三位一体的调控；到2003年的十六届三中全会，则强调大力发展非公有制经济，稳步推进利率市场化改革。

**改革还是方向，原有模式走不通**

稳增长与调结构，好似天平的两端，升升降降让人捉摸不定。不过可以肯定的是，诸如四万亿这样的刺激政策不会再来。截至目前，财政金融并未放水，“稳增长”的口号大于行动。

“如果没有大规模的信贷投放等资金投入，只是盘活存量的话，稳增长也只能说说而已。”安信证券高级宏观分析师尤宏业说。

四万亿刺激计划之后，各地政府争先恐后的“三年大变样”计划刚刚落幕，就迎来了审计署对政府债务的全面审计。这也是上述官员最困惑的一点--在全世界见证下审计自己的地方政府债务，经济下滑期，犹如伤口上撒盐。

某金融租赁公司高管称，中央政府其实就是要告诉人们，原来的发展模式行不通了，游戏规则必须改变了。

“有些领导就是有好大喜功的毛病，很多投资是无效的，比如一拍脑袋就要建工业园，路都没修好，就让贷款配套，最后都是烂尾工程。”他曾亲自到地方催收贷款，最终无功而返。

也有接近决策层的学者表示，在高层内部也并不是每个人都认同底线思维，总体来看，改革是主线。

中国国家主席习近平在近期的表态中，反复提到“全面深化改革”。

“已经讲得很清晰了，用经济的手段倒逼经济转型。改革是主线，其他都是短期的局部性的东西。慢慢的市场也会认清楚，主线在什么地方。你看现在涨得最好的股票，不就代表了未来中国经济的方向吗？”上述接近决策层的学者称。

7月A股市场领涨的行业是信息服务、信息设备、医药生物等，而港股的腾讯控股(0700.HK)今年以来涨幅已达40%。

**改革会不会走样儿？**

中国有句俗语叫“上有政策，下有对策”；对上届政府还有一句话，“政策出不了中南海”。中央和地方的博弈古来有之，业界普遍认为，本届中央政府虽然相对强势，但涉及各方利益集团，改革的推动仍举步为艰。

本届政府上任后，李克强提出的首个拉动经济的概念--“城镇化”，至今尚未有明确的落实路径。

发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》原计划今年“两会”前后出台，实际情况却是一拖再拖，到现在也未见踪迹。2013年政府工作报告的表述也仅是“积极稳妥推动城镇化健康发展”。之后二季度的国务院常务会议等场合，城镇化的出镜次数也不算多。

6月26日，国务院常务会议决定：5年内改造1,000万户棚户区，被视为7月以来结构性稳增长中的重要举措之一。

“现在说的棚户区改造和西部修铁路，都是短期没有现金流的项目。要做起来，无非就是中央负担还是地方负担的问题。和审计风暴对照着看，这政策不是左手打右手么？”上述南方官员称。

当然，棚户区的拆迁改造，有利于拉动投资、消费需求。在中国经济增速放缓之际，基建投资还是得稳住。引导投资方向总好于盲目投资。

“各级政府部门要高度重视，充分认识加快棚户区改造的重要意义，切实贯彻落实会议精神，把好事办好。”新华的评论这样写。

受此消息鼓舞，地产融资已经蠢蠢欲动，棚户区改造和保障房成为股票上涨的一大噱头。8月4日-5日，与地产再融资的消息叠加在一起，地产板块强劲反弹。申银万国数据显示，两天内，地产板块相对沪深300指数的相对收益率高达4.0%。