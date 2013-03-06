中国各级政府的债务总规模据测算为15至18万亿元--审计署官员

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国国家审计署副审计长董大胜在政协会议上称，根据测算中国目前各级政府的债务总规模在15到18万亿元人民币左右，远低于2月份部分国际投行的估算，他同时建议中国公共财政预算中除了一般性财政预算外，增加债务性的预算管理。
董大胜周二会后并接受路透采访称，之所以有15万亿到18亿的区间，是因为部分债务只是由政府担保，或者借债主体是独立法人，按照国际会计准则担保一般不纳入资产负债表，这类债务基本对政府的影响很小。
“我们的统计都是有依据的，一笔一笔算出来的。”他表示。
他介绍，目前测算中国各级地方政府的总债务规模分为三个部分，即国债、外债以及截至2010年年底审计署审计的县市省三级地方政府的债务，总规模分别为7万亿、7200亿和10.7万亿左右。
但2月份，巴克莱集团发布的报告认为，中国政府负债最高达50.44万亿元，最少也有32.24万亿元。结合2012年中国国内生产总值为51.9万亿元计算，中国政府的总负债占国内生产总值的62%—97%。
董大胜认为，国际投行的报告把部分银行的不良资产也纳入中国政府债务测算，这是不科学的，中国的地方政府债务没有那么严重。
“但并不意味着我们政府债务没有风险。”他表示，当前部分地方政府注入土地成立平台公司向银行借款，通过影子银行向信托渠道借款，以及向公务员职工集资等方式，都累计了较大风险。
为了控制地方政府债务风险，董大胜在中央层面和地方政府层面分别提出了建议。
中央层面的建议包括研究积极财政政策的方向，当前积极财政政策就是扩张财政政策代名词，扩张力度需要把握，另外中国政府预算中的公共财政预算除了一般性财政收支预算外，还需要把债务进行预算管理。
根据政府工作报告，地方预算一般包括地方财政收支及差额，近几年来差额采用中央代发政府债券弥补，是余额管理。他建议可以增加单独的地方债务的预算，纳入列示。
地方政府层面的建议则包括建立财权与事权相适应的财政体系；地方政府树立正确的政绩观；金融机构独立审贷克服地方政府的影响等。（完)
(发稿 徐永; 审校 黄凯)
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