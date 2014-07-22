银监会副主席称部分地区房地产风险是不良贷款上升主因

路透北京7月22日 - 中国银监会副主席阎庆民称，部分地区房地产风险逐渐显现，加剧了金融和经济波动，是造成不良贷款上升的主要风险因素。

中国金融时报周二援引阎庆民表示，前期部分地区信贷大幅扩张，个人和企业加速杠杆化，累积了区域系统性风险。如前几年，部分地区在房地产市场膨胀和银行短期效益激励下，银行贷款激增，企业和个人大量参与房地产投资，杠杆不断加大，区域系统性风险迅速上升。

“随着国内经济下行，房地产价格回落，出现经济增长乏力、投资回报下降等情况，迅速波及银行体系，银行贷款随之过度紧缩甚至冻结，形成中国式‘押品（房地产）--损失’螺旋。”阎庆民称。

阎庆民指出，中国银行业面临着不良贷款反弹的压力，部分行业、领域和地区的潜在风险有所积累，金融支持实体经济的有效性和持续性有待进一步提高。

银行业金融机构要充分利用银行盈利较好条件，进一步加大利润核销不良贷款的规模和进度。主动与财政、税务部门积极沟通，争取更加灵活的不良贷款核销自主权及配套的税收政策。

加快批量、打包转让不良贷款的步伐，积极主动与资产转让市场买方沟通协调，提高不良贷款处置的规模和效率。 同时，及时与公安、法院等司法部门有效协调，创造有利的维护金融债权、化解不良贷款的法律环境。

“有效控制和化解不良贷款，确保银行信贷资金对实体经济形成持续有效支持。”阎庆民称。

今年一季度末，商业银行不良贷款余额比年初增加541亿元人民币，同比增长22.72%，不良贷款率为1.04%，比年初上升0.04个百分点。阎庆民预计，上半年银行业金融机构不良贷款增长仍将继续。

他表示，受经济增速下行、部分企业经营困难、企业间互保融资问题影响，银行业金融机构不良贷款余额和比例持续增加。

从分布结构看，不良贷款暴露集中于部分行业和地区。分地区看，新增不良贷款主要集中在东部沿海地区；分行业看，批发零售业、制造业和信用卡是境内新增不良贷款的主要来源。 （完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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