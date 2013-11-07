中国地方去杠杆之时中央应加杠杆--专家

路透北京11月7日 -中国央行在最新货币政策执行报告中提及“降杠杆”，为敏锐的市场人士所注意。对于中国政府债务，美银美林大中华区经济研究部主管陆挺认为，整体规模并不高但结构需改变，在地方政府去杠杆的同时，中央政府应适当加杠杆。

央行稍早公布的三季度货币政策执行报告称，在近几年较大幅度加杠杆后，经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程，并指出地方政府性债务等问题比较突出。

陆挺在一记者会上表示，对于央行提及的降杠杆的内涵，还需进一步沟通，但就中国政府债务而言，应在地方政府去杠杆（deleveragelocal government）之时为中央加杠杆（leverage up central government）。

据该投行测算，到今年6月，全国政府债务与国内生产总值(GDP)之比在53%，其中地方占比32%，中央占比21%。“（这个比例）可接受，并不需要恐慌，不必减到50%，或者45%。但中国的问题是地方政府债务占大头，中央占小头。”陆挺说。

他认为，在中国整体储蓄率很高，基础设施建设，尤其是城市基建，相对薄弱的情况下，保持一定债务进行投资对稳定经济增长是必要的，但结构需要改变。一方面，中央政府承担更多，地方政府承担相应减少；另一方面要给地方政府以债券市场支持，而不单是通过银行解决其融资问题。

陆挺还提及，对于企业降杠杆而言，不仅是降债务，更重要的是通过提高股权融资来降低杠杆率，而这又应从公司治理、上市制度改革方面入手。

瑞银(UBS)经济学家汪涛等此前发布报告称，央行在官方文件中提“降杠杆”，是其印象中的首次。他们认为这并不意味着中国会积极降杠杆，央行仅是暗示可能会开始降杠杆的过程。

结合央行报告和李克强总理发表在工人日报上的讲话，瑞银认为中国明年可能会在货币和信贷政策上采取相对审慎的基调，即便在GDP增长目标7-7.5%的情况下，M2增速目标也可能下调至12%。

工人日报周一刊登李克强讲话全文称，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。

国家审计署年中开始全面开展政府性债务审计，但目前尚未公布审计结果。2011年审计署曾对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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