中国地方去杠杆之时中央应加杠杆--专家

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京11月7日 -中国央行在最新货币政策执行报告中提及“降杠杆”，为敏锐的市场人士所注意。对于中国政府债务，美银美林大中华区经济研究部主管陆挺认为，整体规模并不高但结构需改变，在地方政府去杠杆的同时，中央政府应适当加杠杆。
央行稍早公布的三季度货币政策执行报告称，在近几年较大幅度加杠杆后，经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程，并指出地方政府性债务等问题比较突出。
陆挺在一记者会上表示，对于央行提及的降杠杆的内涵，还需进一步沟通，但就中国政府债务而言，应在地方政府去杠杆（deleveragelocal government）之时为中央加杠杆（leverage up central government）。
据该投行测算，到今年6月，全国政府债务与国内生产总值(GDP)之比在53%，其中地方占比32%，中央占比21%。“（这个比例）可接受，并不需要恐慌，不必减到50%，或者45%。但中国的问题是地方政府债务占大头，中央占小头。”陆挺说。
他认为，在中国整体储蓄率很高，基础设施建设，尤其是城市基建，相对薄弱的情况下，保持一定债务进行投资对稳定经济增长是必要的，但结构需要改变。一方面，中央政府承担更多，地方政府承担相应减少；另一方面要给地方政府以债券市场支持，而不单是通过银行解决其融资问题。
陆挺还提及，对于企业降杠杆而言，不仅是降债务，更重要的是通过提高股权融资来降低杠杆率，而这又应从公司治理、上市制度改革方面入手。
瑞银(UBS)经济学家汪涛等此前发布报告称，央行在官方文件中提“降杠杆”，是其印象中的首次。他们认为这并不意味着中国会积极降杠杆，央行仅是暗示可能会开始降杠杆的过程。
结合央行报告和李克强总理发表在工人日报上的讲话，瑞银认为中国明年可能会在货币和信贷政策上采取相对审慎的基调，即便在GDP增长目标7-7.5%的情况下，M2增速目标也可能下调至12%。
工人日报周一刊登李克强讲话全文称，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。
国家审计署年中开始全面开展政府性债务审计，但目前尚未公布审计结果。2011年审计署曾对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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