中国监管部门复杂分歧博弈 市政债出世难

* 地方债务风险潜藏，市政债迟迟缺席

* 部门分歧博弈，各方观点不一

* 监管协调机制，配套需要完善

作者 徐永

路透北京3月12日 - 在成熟市场经济国家城镇化进程中常用的市政债，要在中国出世却得来一个“难”字，因其背后的利益纠结剪不断理还乱。

尽管地方政府大都乐观其成，但中央从预算法的修法，以至到不同监管部门分歧博弈，都阻挠了市政债的推出进程。

中国新一届政府提出积极稳妥推动城镇化，地方政府隐性债务风险潜藏。市场人士认为，当前有必要适时加快包括市政债在内的直接融资的发展，用更加完善的金融市场融资体系，支撑缓解"十二五"进程中的地方财政资金缺口，化解地方财政债务风险。

“地方融资平台有其合理性，既然有存在的必要，不如通过规范的方式，比如市政债阳光化其融资行为。”全国人大代表表，中国人民银行南京分行行长兼国家外汇管理局江苏分局局长周学东对路透称。

此次两会上，他建议建立规范化、市场化的市政债融资机制，并建议可以从苏州、南京等地率先进行试点。

与此同时，周学东还联名参与了前央行副行长，全国人大财经委副主任吴晓灵草拟的《关于修改完善的建议》，希望《预算法》相关条款尽快修改完善，使得市政债的推出更有法律支撑。

不仅如此，中国央行行长周小川在两会上也提到，"应该讲，城镇化过程中，尤其是基础设施、公用设施方面，可以借鉴国际上的金融工具，比如资产证券化、市政债等等，当然，银行贷款也是一种渠道。”

不过微妙之处就在于，上述三位都来自央行系统，无论在地方政府债还是在市政债推出呼声方面，此次两会都较少听到中国财政部及发改委等部门的声音。市政债难以出世背后，博弈进行中。

中国债券市场企业债、国债、短融中票等品种本就是多头管理，而一旦市政债准入后，由各地地方人大批准的性质，是否会造成各自为政，中央是否有一个统一的监管部门，由哪个部门具体管理，也令市政债推出前的政策环境更加复杂。

**市长们都很赞成**

“相比代发地方债、融资平台债，市政债是一种比较规范的地方债务融资形式，发债主体是项目公司，也就是企业，与地方政府预算紧密联系，有利于地方财政阳光化，强化对地方政府问责。”周学东称。

相比代发债模式，市政债市场化程度更高，基于项目融资，而不是一般预算缺口融资，而且代发债的偿债主体都是省级政府，但市政债的发行层级则可以更下沉一些，可以是项目所属的地市一级政府。

相比城投企业债，尽管有地方政府的隐性担保，但不纳入地方政府预算管理，而市政债纳入政府预算，更明确了政府的偿债责任，且市政债比城投债在项目审批，评级定价，登记托管，信息披露等方面都更加规范。

此前，城投债中曾经试点推出过市政项目建设债券，然整体仍属于企业债，周学东认为，部分城投企业债的法律风险在于，虽然融资有政府的担保承诺，但法律是禁止这种行为的，这使得担保可能面临着无效的法律风险，还不如把债务问题摊开来讲，明确推出纳入政府预算的规范化的市政债品种。

当然，其建议的市政债融资机制不限于此，还包括项目选择，增加地方财政收入，完善发债配套，建立地方发债的风险补偿机制等多个完整建议。

他介绍，目前正在积极争取其他代表联名附议，这样呼吁的力量更大一些。“有一些地级市的市长听了，都很赞成”。

根据国家审计署2011年通报的审计结果，从借款来源看，2010年底地方政府性债务余额中，银行贷款为8万亿4,679.99亿元，占79.01%；债券余额7,567.31亿，占比只有7.06%，主要是城投债和地方政府代发债等方式。

**部门博弈**

世界主要发达国家经济体通常允许地方政府通过负债方式筹集市政建设资金，以主动负债发展经济，世界上53个主要国家中，有37个国家允许地方政府发债。

在美国，地方政府主要通过发行市政债进行举债，目前市政债占政府债务余额的20%左右；在日本，地方政府主要通过地方公债进行负债融资；在澳大利亚，地方政府成立国库公司，专门发行债券，并将融资转贷给州政府及其公共机构。

台湾高雄市政府的发债法源，则是依据公共债务法第10条设立"高雄市债务基金收支管理及运用自治条例"。市府依据每年的收支短差，以及市场利率，来决定融资的额度与方式。

中国审计署副审计长董大胜两会期间对路透表示，不管是市政债模式，还是地方政府单独发债，推出的法律障碍都在于《预算法》的“除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发行地方政府债券”的条款，因此首先要解决的是《预算法》的修改问题。

不过，问题显然还不止立法那么简单，从吴晓灵建议具体内容来看，目前无论在央行到底是经理还是代理国库，财政专户如何处置，以及地方政府发债权等问题上，央行、财政部、发改委等部门的分歧都比较大。

以市政债为例，多位受访人士介绍，央行之所以积极推动市政债，一是希望地方债务阳光化规范化，从而避免地方财政风险波及银行系统造成金融系统风险，二则是从提高直接融资占比的角度，推动债券市场的融资创新。

但发改委的担忧在于，一旦赋予地方政府举借债务的自主权，是否会削弱其在某些项目上的审批权，而且地方融资权利过大，若形成投资冲动较难控制。

财政部方面，地方政府一旦过度举债，则中央财政可能面临需要兜底或者增加转移支付等情况，这都对现行财政体制造成冲击。

社科院金融研究所副研究员安国俊认为，全球范围来看，市政债的监管协调问题并不少见，也是市政债发展中的重要一环，比如美国1975年曾经发生过市政债的违约事件，就推动了目前事实上形成的政府管理部门和行业自律组织共同的多层次市场监管协调框架。

但从中国实情来讲，应该是一个渐进式的发展过程，地方债从财政部代发，逐渐过渡到启动四省市自主发债试点，期限结构也不断丰富，说明地方自主发债进程已经在逐步前进。

当然中国要实施市政债，还是需要有多个配套机制的完善。安国俊认为包括市场化的发行定价机制，发债规模和期限结构，信用评级框架，信息披露，信用增进和保险机制，投资者保护机制等，另外监管协调，风险预警机制，偿债机制和应急处理机制也都需要尽快完善。

“市政债早就应该出了，无论从推进城镇化的角度，还是从防范金融风险和财政风险的角度，发行市政债券都是地方政府融资阳光化、市场化的路径选择.”她称。

(审校 杨淑祯)

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