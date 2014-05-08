中纪委一天公布三位地方官员严重违纪违法 并涉嫌犯罪

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京5月8日 -中国反腐败力度不断加大，中央纪委监察部网站周四一天就公布三位省市级地方官员严重违纪违法，并已涉嫌犯罪，其中包括贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华。
中纪委称，经查，廖少华利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；滥用职权造成国家财政资金重大损失。其行为已构成严重违纪违法，并涉嫌犯罪。依据有关规定，决定给予廖少华开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
此外，四川省纪委近期对广元市委原常委、常务副市长苏利明进行了立案调查。经查，其行为已构成严重违纪，其中部分问题已涉嫌犯罪。日前，省纪委已将苏利明移送司法机关依法处理。而湖北省政府国有资产监督管理委员会副主任王侃亦因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委网站昨日还公布，辽宁省纪委对省国有资产监督管理委员会副巡视员、省（中）直企业工会主席徐曙明涉嫌严重违纪违法问题进行立案调查。
另据国内媒体周三报导，国家电网旗下华北分部主任、党委书记朱长林当日被带走调查。这意味着电力反腐首次由地方电网层面上升到国家电网层面。
中央纪委书记王岐山此前表示，要对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。
中共十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马，其中省部级官员已超过20人，包括原国资委主任蒋洁敏、原国家发改委副主任刘铁男等；而国企高层因严重违纪违法而接受调查的亦是层出不穷，其中包括上月爆出的华润集团董事长宋林。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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