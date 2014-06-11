中国地方政府微调房地产政策一览

路透北京6月11日 - 中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。

截止目前，综合各种统计，全国已有近20个城市对房地产政策进行了微调或松绑，不过各地官方层面普遍对此进行了淡化，住房和城乡建设部总经济师冯俊近期表示，各地房地产市场出现分化，应继续坚持“分类调控”的基本原则加以应对，从其目前得到的信息还没有一个地方公开说要取消限购。

地方微调政策通常涉及，降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。

中原集团研究中心周二报告称，长三角地区松绑城市最为集中，涵盖安徽、浙江、江苏三个省份10个城市，大部分松绑的城市为三四线城市。预计未来库存压力大、成交下滑明显、潜在供应压力大、土地财政压力大、降价楼盘日益增多的城市仍将会对政策微调。

以下为部分城市微调房地产政策一览：

**沈阳**

周二网传沈阳取消限购，本地人和外地人可购多套住房，对此沈阳官方尚未明确答复，但据部分国内媒体报导，沈阳已有条件放开限购，如本市户籍家庭拥有两套及以上住房在二环内暂停购房的规定，变成以个人为单位。

今年5月沈阳已提高公积金贷款限额，申请人一方缴存住房公积金，贷款最高限额从30万提升至35万元，申请人及共同申请人双方缴存住房公积金，贷款最高限额从50万提升至55万。

**安徽芜湖**

芜湖于5月底发布通知称，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

**杭州**

限制降价。从5月23日起，如果商品房实际成交价低于备案价超过15%，将通过技术手段限制网签。但杭州相关部门强调，出台规定是为了规范商品住房销售价格申报备案行为，促进房地产市场规范有序发展。

**安徽铜陵**

在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。如规定今年5月1日-12月31日期间，在铜陵市购买家庭唯一普通商品住房(含二手住房)的，由同级财政按房价1%的比例给予契税补贴。单职工家庭最高可申请公积金贷款额度由25万元提高到30万元。

**宁波**

有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。

**无锡**

通过购房落户政策刺激需求。5月1日起，在本市购买成套商品住宅（含二手房）、户均建筑面积达60平方米以上，且在本市有稳定工作的人员，准予本人、配偶和未成年子女来锡落户。

**南宁**

限购政策松绑。南宁房管局发文称，从2014年4月25日起，广西北部湾经济区内的北海、防城港、钦州、玉林、崇左市户籍居民家庭可参照南宁市户籍居民家庭政策在南宁市购房。

**天津滨海**

为促进滨海新区楼市发展，将向市场推出实施差别化限购，只要滨海范围内无房，即可在新区购房。官方负责人表示政策正在研究尚未正式出台。

**温州**

于去年放松了限购政策。户籍家庭名下有一套住宅的可再购买一套，名下无住宅的可以连续购买二套，名下房产总数限制在二套及以下。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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