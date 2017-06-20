焦点：中国今年原油非国营贸易进口配额超去年 但地炼企业配额减少

路透北京/新加坡6月19日 - 中国上周发布第二批原油非国营贸易进口配额，使得今年总配额规模高于2016年全年，但分配给地方炼油企业的配额低于去年。

地方炼油企业进口配额下降对这一新的原油购买群体构成又一打击，这些企业之前已被禁止出口成品油，因此在国内供应过剩的成品油市场他们的获利会受到挤压。

路透周一见到的商务部一份落款日期为6月14日的文件显示，商务部向32家企业批准了总计2,292万吨原油进口配额，2017年第一批原油进口配额则发放给了29家企业。

这32家油企多数为地方炼油企业，也有一些国有企业。

加上最新的配额，今年已发放配额9,173万吨，2016年为8,760万吨。第二批配额的有效期到年底。

19家地方炼油企业得到的配额较上年减少了1,236万吨，或近17%。

一位常驻北京、与地炼企业打交道的贸易主管称，“传递出的信息非常明确：行业供应严重过剩，政府正在加强管控。”

“那些不遵守规定的企业，比如未用完配额的企业，配额被削减的幅度更大。”

路透根据官方文件编制的数据显示，四家地方炼油企业--宝塔石化、汇丰石化、海右石化和京博石化的配额减少最多，幅度介于43%-90%之间。

由于发布时间和配额规模存在不确定性，部分地方炼厂争相抢购原油，造成原油库存过高、港口堵塞。

“我们纷纷尽可能多地购买原油，因为我们认为政府将按照上半年的配额使用情况来发放第二批原油进口配额，”山东万达石化集团的一名贸易人士说道。该集团是山东天弘化学有限公司的母公司。

“由于我们的存储空间不够，这导致运转率更高...随之而来的就是成品油过量。”

中国商务部暂未回复置评请求。

五家地方炼厂的管理人员对路透表示，他们已收到了第二批原油进口配额。

中国政府按照原油非国营贸易进口资质发放配额，因此获批企业中不包括中石化、中石油、中化集团、中海油和珠海振戎等国有油企。

配额的增加提振了迪拜商品交易所阿曼原油价格，其与迪拜掉期合约的贴水缩至四个交易日最窄。大部分阿曼原油都被中国买走。(完)