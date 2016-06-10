中国地炼进口原油交易业务需才孔急 挖角抢人大战开打

路透北京/新加坡6月10日 - 中国放宽原油进口贸易规定后，带动中国独立石油企业一波征人热潮，以更优渥的薪资及福利，向大型国营机构挖角交易员、造市者及风险经理等人才。

今年新流入中国的原油业务就高达5,000万美元/日，为协助处理中国相关业务，国际级的石油企业及大宗商品贸易商，也从中化集团公司及中国石油天然气集团等龙头国企挖人，而抢人才大战才刚要展开。

到今年年底时，中国进口的原油可能有多达两成是由中国独立炼厂加工；中国为全球第二大石油消费国。2016年1-5月，独立炼厂进口量即占整体进口约10%。

中国最大独立炼油商--山东东明石化集团已将在新加坡组建了一支11人的交易团队，来处理这项新业务，其中包括从联合石油及中国海洋石油(中海油)延揽而来的交易及航运经理。

山东东明副总裁张留成表示，“我们的原油需求规模达1,000万吨/年(20万桶/日)，这样的团队规模远远还不够。”

张留成称，“我们需要更多人才来负责产品、化学品及市场分析。”

自从中国当局开放独立炼厂取得多达120万桶原油进口日配额之后，也点燃了一场抢人才大战，炼油业者、以及那些些希望向炼厂供油的大型油企及贸易商，都积极投入过去被国企独占的业务。

“我们拥有一个很大的但却缺乏积极性的团队，”一位在国有石油公司供职的资深交易员说道，指出挖角方提供的待遇通常都要好于国企，而较小的公司给出的条件尤其优厚。

“我们一定会看到更多的人才离开国企，因为民营炼厂才刚刚拉开招兵买马的架子，”这位资深交易员称。

消息人士称，大多数被挖走的人都在三十到四十岁之间，他们在中化、中海油和中石油等大国企已经积累了经验和技能。

“我们的交易员非常吃香，”一位来自于国有石油交易公司的消息人士说，“多数离开的人员去了经纪公司和几大行业巨头，因为那边给出的薪资待遇绝对要更好。”

“我们正在寻找那些经过系统性培训，具备良好公关技能，并且了解中国市场运作的人才。”一家全球经纪商驻北京的高管说道。

对国企而言，一些公司很可能失去大约10%的交易人员，这恐怕是不可避免的。迄今为止，影响还不大，但随着越来越多的后到者拿走更多的市场份额，整个局面可能发生改变。

多数企业--比如BP(BP.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)和嘉能可(GLEN.L)--都拒绝就他们自身的人员流动发表评论。新聘员工也拒绝置评，因为问题颇为敏感。（完）