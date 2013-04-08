博鳌论坛：社保基金称其受托运营的地方养老金去年投资回报逾9%

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京4月8日 - 中国全国社会保障基金理事会党委书记戴相龙表示，去年广东省等地区委托全国社保基金运营的地方养老金投资回报都在9%以上，相对全国养老金投资收益更高。
上海证券报周一引述他周日在博鳌亚洲论坛上并称，未来将进一步加大中央企业上缴收益划拨社保的比例，其中2012年划拨规模为20亿元人民币，今后还将继续增加。希望通过国有资产划拨，到2020年社保储备基金的规模能达到3-5万亿元。
“全国社保基金成立多年来，年收益达8.4%，而同期通货膨胀率是2.4%。”戴相龙说。
全国社保基金2012年投资收益率7%，资产总额首破1万亿。虽然这一收益水平高于2011年，但仍低于2001-2011年的平均收益率。
目前全国社保基金中除了投资回报收益外，其余六成增加部分都是由财政补贴。“国务院最近的报告中已数次提出未来将通过划拨国有资产增加社保储备基金规模。”戴相龙称。
此外，解决中国养老问题，除了公共养老制度以外，还需要补充养老保险和个人养老保险共同协作，戴相龙建议，“目前商业性保险总资产中80%以上都是人寿保险，只有一部分和养老有关，其他都是理财产品，未来应增加针对养老的保险产品。”
去年中国开启了养老金市场化运作大幕。经国务院批准，全国社保基金理事会受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元。委托投资期限暂定两年，新增资金将更多配置到固定收益类产品中。(完)
(发稿 谢衡；审校 张喜良)
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