综述：中国物流业吹响“互联网＋”号角 O2O及要素重构成致胜关键

作者 林琦

路透上海8月1日 - 物流业近日成为中国政策焦点之一，互联网＋物流更是成为热门词。业内普遍期望，互联网能成为物流业未来的新发展动力并帮助国内物流业走出当前困境。

在周六举行的物流供给侧改革高峰论坛上，经济学者及业内高层并表示，由于物流业始终绕不开线下环节，线上线下结合（O2O）及各种物流要素的重构将成为未来物流创新企业致胜的关键。

“物流业面临的许多问题，例如环节多、成本高，效率低，完全可以借助互联网技术，消除中间环节、低效环节，降低成本提高效率。”中国物流与采购联合会副会长崔忠付表示。

政府近日对物流业发出多份发展指导意见。7月20日国务院常务会议指出，发展互联网+高效物流，是适度扩大总需求、推进供给侧结构性改革的重要举措。要推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接。

国家发改委亦提出，要创建协同联动的交通物流新模式。打造线上线下联动公路港网络。要发展“互联网+城乡配送”，推进“互联网+供应链管理”，强化“物联网+全程监管”。上周五发改委还发布《“互联网＋”高效物流实施意见》，意见提出要推动物流与大数据、云计算、物联网的深度融合。

据发改委综合运输研究所所长汪鸣透露，国家计划在2018年前将全国物流总费用占GDP比例降低一个百分点，至2020年再降低一个百分点。

数据显示，去年全国物流总费用达10万亿元人民币，占中国国内生产总值（GDP）的16%，发达国家只有8-9%；中国企业每百元业务生产成本达85.97元，其中三成是物流成本，而发达国家只有10-15%。

在中国10万亿元物流总费用中，公路物流约占六成，而近期随着电子商务迅速发展的电商物流的规模约为3,000亿元，其中除了顺丰及“三通一达”等传统物流企业外，阿里巴巴(BABA.N)发起成立的菜鸟网络已是业内新星。

菜鸟网络首席执行官（CEO）童文红稍早表示，物流行业一旦实现智慧和共享，可能帮助中国大大降低社会物流总成本。菜鸟的愿景是帮助中国物流成本下降，希望未来中国社会物流总成本占GDP比重能从现在的16%降至5%。

**“互联网＋”将推动行业重构**

中国物流与采购联合会会长何黎明表示，中国物流业正面临结构性需求不足的矛盾，一方面是大量存量资源在传统物流业领域不能退出，无法满足社会对高端服务的需求，另一方面，增量资源受投入不足和体制机制的约束，难以创造新的需求。

他并称，当前国内物流企业规模普遍较小，市场集中度较低，小微企业在一些领域大量存在。2015年，国内道路运输企业达810万，其中个体运输业户超过了90%，行业集约发展面临很大的困难。

“随着‘互联网+物流’的风口吹来，未来整个物流行业产业分配也诞生了新的可能。”知名经济学家马光远认为。

他说，借助互联网的帮助，物流产业极有可能在链条和环节上诞生出一个规模化的集约型平台，进而倒逼行业进行规则和秩序的建设。同时个性化、智能和绿色也变成行业不可逆转的趋势，新兴企业非常有可能通过弯道超车的方式赶超传统物流“大鳄”。

如仅成立三年的天地汇供应链公司，已成为国内最大互联网物流平台。其通过各地的物流园区聚集大量待运输货物，通过互联网衔接各地物流园区、物流企业、车辆及货主，从而实现资源集约和效率提升。公司的平台今年将实现500-600亿元的运费，2018年将实现平台千亿元运费，公司营收达100亿元。

汪鸣亦指出，物流和运输本身不具备规模经济特征，只有形成网络经济格局，才能形成规模经济。而物流平台能够将资源聚集和整合，通过平台经济来衔接产业链的各个环节，通过平台经济来助推运输和物流网络和规模经济的发展。

**创新模式成型尚需时间**

天地汇创始人、董事长徐水波指出，其实中国物流业的互联网＋创新早在2012年就开始了，经过四五年的实践以及数千亿元资本的支持，行业创新已具备了全面深入的特点。

他说，目前物流业共有800多家企业获得风投资本融资，相当多已进入到C轮融资，物流平台和电商物流是其中非常耀眼的两个创新领域和集群。不过纯线上物流企业的未来前景并不看好，因为它最终绕不开客户服务、服务质量及体系流程等线下业务体系，网络不能解决一切。

“不解决（供应链）全链条，这个行业做不好，从平台而言一旦链条打通，它的发展潜力将会很大。”他预计，互联网＋物流的创新模式离成型还有3-5年的时间。

启创资本创始人兼董事长彭鑫亦表示，他见过很多企业试图用纯线上来绕开线下场景，但到公司调查，大部分经营非常不好，“不能绕开线下存在，各个线下产品都在场景里面以各种形式做生意，他们非常多的多元化、碎片化。”

专注于物流和供应链投资的天行投资总裁朱建国指出，目前互联网和物联网技术在物流业的应用，大部分是点状的。要形成规模效应，要形成对投资的吸引力，更重要的系统性的能力。

“我们的投资标的，他们在行业重构过程中要有自身的重构能力，有要素整合能力。”他说。（完）