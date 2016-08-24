焦点：中国电商日益繁荣 国际私募投资公司布局仓储业

2015年10月28日，图为天猫在苏州的一处物流中心。 REUTERS/Aly Song

路透香港8月24日 - 当美国重量级私募股权投资公司华平投资集团(Warburg Pincus)2009年底开始关注中国物流业时，波士顿的现代化仓库比整个中国还多。

但随着中国消费者掀起在线购物狂潮，家电制造商、快递公司、以及阿里巴巴和京东等电商对仓库的需求激增，促使仓库和物流方面的投资同步激增。

国际知名房地产服务及投资管理公司仲量联行称，凯雷投资集团(Carlyle Group)、加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)和华平投资集团等财力雄厚的投资公司自2013年以来在中国仓储业投入了120亿美元。

“我们的想法是，即便不一定达到我们预期的规模，但我们当时有种预感，虽然波士顿在美国算是一个规模较大的城市，但较长期而言，中国的现代化仓储应该比其多得多，”华平投资东南亚负责人Jeffrey Perlman说道。

“我们就做了这样的押注：随着中国从制造型经济转向服务和消费型经济，最终就得需要有地方来储存货物。”

虽然中国经济在第二季创下2008-09年全球金融危机以来的最低增速，但在线购物营收却在飙升，据消费者和互联网咨询公司iResearch估算，到2018年在线购物营收料将较去年增加一倍至7.5万亿(兆)元人民币(1.13万亿美元)。

据iResearch和国家统计局，网络零售在中国总零售额中所占的比例已稳步升至12.6%，到2018年料将达到17%。

相比之下，2016年第二季度美国电子商务零售额仅占总零售额的8.1%，凸显出网络购物在中国迅速推广。在中国，收入不断增加的消费者用智能手机下单，购买从家电、服饰到鲜花和披萨等几乎所有东西。

随着中产阶级的迅速增加，另一个亚洲新兴大国--印度出现了类似趋势，同样吸引了对仓储业的投资。

“这种改变是结构性的，”CPPIB的亚洲房地产负责人Jimmy Phua说。“竞争显然在加剧。我们所知道和见到的已不算是秘密了，全世界都这么认为。其他投资者和基金经理也认为该行业将持续增长。”

**租金遭压抑**

中国物流市场在2015年达到1万亿(兆)元人民币，以所谓的仓储支出增长最为突出，这类支出涵盖了商品仓储、处理及包装。

CPPIB在中国物流市场的投资已达26亿美元，其中一笔是在2015年底披露的，在与高盛集团(GMG.AX)合资的事业中投资10亿美元。

由华平投资集团支持创建的易商集团，已茁壮成长为向京东等电商企业提供物流服务的最大供应商之一，汤森路透旗下IFR报导称，易商在2016年进行首次公开上市(IPO)时，有可能筹得10亿美元。

确实，分析师及投资金主指出，由于物流领域的投资大增，已造成仓储供给过剩，打压租金，特别是在较小的城市，同时，由于来自新进企业的竞争加剧，要在北京及上海等一线城市取得土地变得更加困难。

然而，投资人预期，对于私募企业重点投资的较现代化大型仓库，租金方面的影响将较轻微，另外，物流空间供应过剩的问题，可能仅限于较小型城市。

房地产顾问公司戴德梁行预测，仓储面积将以一年10%的速度成长至2020年。

“尤其是电子商务，增长速度远高于整体GDP增速，这是物流行业需求的巨大推动因素，”凯雷集团(CG.O)亚洲不动产主管Jason Lee表示。

由凯雷集团投资、7月刚在香港上市融资4.59亿美元的中国物流资产控股有限公司(1589.HK)，今年投资21亿元人民币，新建大约110万平方米(1,180万平方英尺)的仓储面积，还建设了新仓库，预计2017年完工。

根据招股说明书，该公司计划到2019年投资18亿美元，新建34个物流园，增加450万平米的仓储面积。

位于香港的不动产私募公司--基汇资本(GAW Capital Partners)正在招募第二轮投资。该公司去年与物流公司--维龙中国(Vailog China)共同开发和收购仓库。该公司去年募资了3亿美元。

基汇资本总裁兼执行合伙人吴继泰(Kenneth Gaw)表示，第二轮募资将在3-6个月后结束，至少达到去年规模。参与第二轮募资的投资方包括主权财富基金和养老基金。

“我无法预测未来10年电商的发展将会怎样，但目前仍是中国增长最快的行业之一，”吴继泰说。“中国仍是全球最大的电商市场。”(完)