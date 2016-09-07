中国百世物流融资7.6亿美元 中信产业基金及菜鸟网络入股

路透9月7日 - 中国百世物流科技周三表示，已向一组投资人融资了7.6亿美元，其中包括中信产业投资基金及阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的菜鸟网络。

百世物流在一份电邮新闻稿中表示，公司计划将资金用于新技术、提供新金融服务及扩张国际版图。

百世物流指出，此轮融资由中信产业基金领头，菜鸟网络亦成为公司股东。其他新投资者包括国开国际投资及复星国际，同样参与融资的还有既有股东，包括高盛(GS.N)及鼎晖投资。

自2013年来，包括凯雷集团(CG.O)、加拿大养老基金(CPPIB)及美国华平投资集团等投资机构，已在中国物流业投资120亿美元，由于电子商务蓬勃发展，推动现代化仓储需求，未来几年料将有更多投资。(完)