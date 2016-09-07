中国百世物流融资7.6亿美元 中信产业基金及菜鸟网络入股

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透9月7日 - 中国百世物流科技周三表示，已向一组投资人融资了7.6亿美元，其中包括中信产业投资基金及阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的菜鸟网络。
百世物流在一份电邮新闻稿中表示，公司计划将资金用于新技术、提供新金融服务及扩张国际版图。
百世物流指出，此轮融资由中信产业基金领头，菜鸟网络亦成为公司股东。其他新投资者包括国开国际投资及复星国际，同样参与融资的还有既有股东，包括高盛(GS.N)及鼎晖投资。
自2013年来，包括凯雷集团(CG.O)、加拿大养老基金(CPPIB)及美国华平投资集团等投资机构，已在中国物流业投资120亿美元，由于电子商务蓬勃发展，推动现代化仓储需求，未来几年料将有更多投资。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。