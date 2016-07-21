推动物流与“双创”结合 加大用地等政策支持--国务院常务会议

路透北京7月20日 - 中国国务院周三召开常务会议部署推进互联网+物流，推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展。

中国政府网刊登新闻稿并称，会议通过十三五国家科技创新专项规划，要求在量子通信、精准医疗等重点领域启动一批新的重大科技项目，强化种业、煤炭清洁高效利用、第五代移动通信、智能机器人等重大产业技术开发，使科技进步贡献率达到60%。

物流业是现代服务业重要组成部分，也是突出短板。国务院表示，推动物流与“双创”相结合，推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接；探索实行“一票到底”的联运服务，推动仓储资源在线开放和实时交易。

“加大用地等政策支持，结合营改增创新财税扶持，简化物流企业设立和业务审批，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展，”常务会议称。

同时，还要加快建设综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平。鼓励发展冷链物流。

会议并指出，要增强原始创新能力，加强基础和前沿技术研究，布局建设一批重大科技设施创新基地、国家实验室等，提高创新人才规模和质量，强化创新合作，是国家综合创新能力世界排名明显上升。

要依托双创平台，坚持企业主导，完善创新服务和创新孵化体系，引导更多资源向创新汇集；加快科技体制改革，调动科研人员积极性，落实改进科研经费管理使用等政策，加强知识产权保护。（完）

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