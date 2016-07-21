推动物流与“双创”结合 加大用地等政策支持--国务院常务会议

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月20日 - 中国国务院周三召开常务会议部署推进互联网+物流，推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展。
中国政府网刊登新闻稿并称，会议通过十三五国家科技创新专项规划，要求在量子通信、精准医疗等重点领域启动一批新的重大科技项目，强化种业、煤炭清洁高效利用、第五代移动通信、智能机器人等重大产业技术开发，使科技进步贡献率达到60%。
物流业是现代服务业重要组成部分，也是突出短板。国务院表示，推动物流与“双创”相结合，推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接；探索实行“一票到底”的联运服务，推动仓储资源在线开放和实时交易。
“加大用地等政策支持，结合营改增创新财税扶持，简化物流企业设立和业务审批，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展，”常务会议称。
同时，还要加快建设综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平。鼓励发展冷链物流。
会议并指出，要增强原始创新能力，加强基础和前沿技术研究，布局建设一批重大科技设施创新基地、国家实验室等，提高创新人才规模和质量，强化创新合作，是国家综合创新能力世界排名明显上升。
要依托双创平台，坚持企业主导，完善创新服务和创新孵化体系，引导更多资源向创新汇集；加快科技体制改革，调动科研人员积极性，落实改进科研经费管理使用等政策，加强知识产权保护。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。