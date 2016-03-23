大杨创世拟收购圆通速递100%股权 作价175亿元人民币

路透北京3月23日 - 中国辽宁服饰企业--大杨创世(600233.SS)周二晚间公告称，拟通过资产出售置出现有全部资产及负债，并以非公开发行股份方式收购圆通速递100%股权，作价175亿元人民币；同时增发募集不超过23亿元的配套资金。这是继申通快递拟借壳艾迪西(002468.SZ)后，又一家快递公司实现借壳。

公告并显示，公司将截至评估基准日（2015年12月31日）的全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创，收购方以现金方式支付对价，交易作价为12.34亿元；同时公司收购圆通速递的增发价格为7.72元/股，合计发行22.668亿股。

此外，公司拟10.25元/股向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计七名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过23亿元，将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。

本次交易若顺利实施，蛟龙集团持股比例将升至51.18%，为第一大股东。阿里创投和云锋新创将分别持有公司股份11.09%和6.43%。在本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为蛟龙集团，上市公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟夫妇。

盈利承诺方面，业绩补偿义务人承诺本次交易实施完毕后，圆通速递在2016年度、2017年度、2018年度承诺的扣非净利润分别不低于11.001亿元、13.329亿元、15.525亿元。

大杨创世目前主营业务是服装制造业务，圆通速递为综合性快递物流企业。

大杨创世自1月初开始停牌，停牌前收报25.13元。在上述重组方案公布后，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

中国浙江艾迪西流体控制股份有限公司(002468.SZ)去年12月初曾公告称，拟出售目前所有资产和负债，并以增发股份和现金方式收购申通快递100%股权，资产价值169亿元人民币；同时增发募集至多48亿元的配套资金。（完）