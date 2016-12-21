物流网络平台天地汇明年运费超千亿 正研究上市等融资方案

路透上海12月21日 - 中国领先的物流互联网平台--天地汇供应链公司周二稍晚宣布，预计今年平台运费交易额将同比增长340%至630亿元人民币左右；明年公司目标是平台运费突破1,000亿元；公司经营性收入争取达到100亿元。

公司高层透露，天地汇今年经营性收入预计20亿元左右，同比增长四倍，超出预算三成。公司还在研究后续融资举措，不排除上市等资本化手段。

“我们要先解决规模问题，没有规模，自动化、人工智能等等都是遥不可及的。”公司董事长徐水波表示，公司的短期使命就是快速提升平台交易规模和公司收入水平。

目前公司已运营32个公路港园区，明年公司目标是拥有100个公路港园区。而今年4月推出的天地卡航甩挂运输服务，明年卡航线路将由目前的80多条进一步拓展至300条。

天地汇被国内物流业誉为“物流淘宝”，其采用轻资产运营模式，借助互联网及云计算等先进技术，以优质物流园区作为关键结点来组建覆盖全国的网络。公司通过各地的物流园区聚集大量待运输货物，通过互联网衔接物流企业、车辆及货主，通过甩挂与接驳来提高效率。

天地汇已经历天使轮和A轮、B轮等多轮融资。随着公司快速发展，公司管理层已开始考虑下一步筹措发展资金的路径，私募筹资或上市都在探讨中。

“我们应以快制慢，速度就需要资本来支撑，我们有资本化的计划，...融资计划本身取决于我们到哪里资本化。”徐水波指出，目前公司的融资计划仍在研究中，董事会尚未决定何时启动融资等关键细节。

他透露，今年公司已有3个月实现盈利，预计明年有望实现全年盈亏平衡甚至盈利，未来公司将进入良性循环，独立发展。

公路物流是国内物流业的主要构成，在每年10万亿元的物流总费用中，公路物流约占六成。物流＋互联网已是政策鼓励方向，国家发改委7月曾下发《“互联网+”高效物流实施意见》，该意见指出，要打造线上线下联动公路港网络，发展“互联网+城乡配送”，推进“互联网+供应链管理”。（完）