建滔化工拟斥资2.71亿英镑购伦敦商业大厦 回报率约5%

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港10月24日 - 主要从事印刷线路板及覆铜面板生产的建滔化工集团(0148.HK)宣布，将斥资2.71亿英镑（约25.81亿港元）收购一幢位于伦敦的商业大厦，公司将作为收租用途。
公司的公告称，拟收购的物业位于伦敦Fore Street 1号名为Moor Place之商业大厦，楼高11层，提供约23.68万方尺之甲级办公室面积，目前并已全部租出，每月总租金收入约115万英镑。以收购价计算，该物业的年租金收益率约5.1%。
建滔化工表示，公司一直在物色可供收购的优质物业，以增加其物业投资组合；董事会相信租金收入将是目前市况下之稳定及合理之回报。
建滔化工早盘尾段股价涨5.57%，报23.7港元，大市恒生指数.HSI升0.24%。
自6月公投以来，英镑兑美元GBP=D4已下跌约18%，伦敦作为主要的门户城市，一直吸引不少海外尤其是中国投资者投资当地房地产，英镑贬值更进一步带动此趋势。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。