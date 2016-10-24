建滔化工拟斥资2.71亿英镑购伦敦商业大厦 回报率约5%

路透香港10月24日 - 主要从事印刷线路板及覆铜面板生产的建滔化工集团(0148.HK)宣布，将斥资2.71亿英镑（约25.81亿港元）收购一幢位于伦敦的商业大厦，公司将作为收租用途。

公司的公告称，拟收购的物业位于伦敦Fore Street 1号名为Moor Place之商业大厦，楼高11层，提供约23.68万方尺之甲级办公室面积，目前并已全部租出，每月总租金收入约115万英镑。以收购价计算，该物业的年租金收益率约5.1%。

建滔化工表示，公司一直在物色可供收购的优质物业，以增加其物业投资组合；董事会相信租金收入将是目前市况下之稳定及合理之回报。

建滔化工早盘尾段股价涨5.57%，报23.7港元，大市恒生指数.HSI升0.24%。

自6月公投以来，英镑兑美元GBP=D4已下跌约18%，伦敦作为主要的门户城市，一直吸引不少海外尤其是中国投资者投资当地房地产，英镑贬值更进一步带动此趋势。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)