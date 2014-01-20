《焦点》英国争当离岸人民币交易中心，脚步加快

**伦敦抢占先机**

英国金融服务业在国内生产总值(GDP)中的比重约为8%，目前仍在努力从全球金融危机中复苏，因此从中国获得业务对于英国政府就变得特别重要。

2012年初，英国财政大臣欧思邦高调启动一个工作组，以推动伦敦的离岸人民币中心建设计划。这使伦敦抢在了其它欧洲竞争者的前面。

咨询机构Bourse Consult编写的报告周四显示，虽然2013年上半年伦敦的人民币外汇交易和贸易融资发展迅速，但人民币债券市场的发展却举步维艰。。

目前卢森堡在人民币债券、基金和贷款方面处于欧洲领先地位，其人民币存款规模为欧洲最大，而且有40只人民币债券在其交易所挂牌。

但卢森堡的投资者不能直接投资于中国，而且中国去年末决定允许英国投资者使用人民币最多可以直接购买800亿元人民币中国资产，可能使伦敦获得了优势。

该决定是中国一个试点计划的一部分，名为人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划。

该计划旨在把主要离岸人民币市场从香港拓展至伦敦、台湾和新加坡等地，使全球各地通过贸易汇集起来的大量人民币资金能够再投资于中国大陆。

根据该计划，Ashmore 本月成为首家获得RQFII执照的英国资产管理机构，将可以使用人民币投资于中国资产。此外，两家追踪中国股票的上市交易基金(ETF)也在伦敦上市。

此外，英国放宽了中资银行在伦敦设立分行的规定，两国央行去年也签署了人民币-英镑互换协议，也表明了促使伦敦成为离岸人民币中心的政治意愿。

由于其他国家也热切希望参与RQFII，伦敦的优势地位不大可能维持长久。

“至于谁将成为下一个，我认为可能会有大量游说...可能是美国人或德国人，”律师事务所Holman Fenwick Willan的合伙人Brian Gordon表示。(完)