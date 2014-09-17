中国短期仍将采取定向宽松举措 降息希望小--摩根士丹利

路透北京9月17日 - 针对市场传闻称中国央行向五大行进行5,000亿元人民币常备借贷便利(SLF)操作，国际投行摩根士丹利周三发布报告认为，此举说明决策者抵挡住全面降息或降准的压力，短期仍将采取更多的定向宽松举措，降息希望渺茫。

此前的市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

摩根士丹利报告称，8月摩根士丹利中国经济指数（MS-CHEX）跌破3%，经济增长形势打破了政策放松的临界点，从而引发货币政策（而非财政政策）再度出手。

“虽然SLF和降准都应被视为是货币宽松措施，但前者更为受控，每次提供的流动性期限为三个月（到期可以展期），这就使得控制权掌握在央行手中。”报告表示，相比来看，SLF产生的暗示性影响也更为有限，从而不会过多损及政府支持改革的立场。

展望未来，摩根士丹利认为，政府暂时仍将采取更多的定向宽松举措，降息的希望很渺茫，除非经济增速继续回落，同时未来几个月通胀率持续低于2%且就业状况明显恶化。

报告并称，随着最近采取的政策措施，如果能够成功降低融资成本，同时近期基础设施投资能够复苏的话，预计经济增长不论是环比还是同比，均可能出现反弹。

此前统计局数据显示，8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

此外，巴克莱在针对此传闻的分析报告中表示，央行此举主要是为了应对未来几周银行系统可能出现的流动性短缺状况，因为银监会最近对存款偏离度的规定、季末或新股发行通常会导致流动性紧张，以及“十一”假期临近，这些因素都会导致银行系统流动性短缺。

巴克莱报告并称，可以肯定的是，鉴于8月成长动能急剧恶化，央行仍然面临放松政策的压力。

“因此，市场可能把5,000亿元注资举动视为是一种‘宽松’形式，就像抵押补充贷款（PSL）工具一样。”巴克莱表示。

巴克莱之前曾将2014年中国GDP增速预估下调20个基点至7.2%，并预计四季度到明年一季度将有两次降息。

央行在2013年1月创设SLF，并在此后一直到2013年9月期间多次使用，2014年1月曾再次使用。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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