中国挑战美国法律未获WTO支持

路透日内瓦3月27日 -周四中国挑战美国针对不公平贸易补贴立法的努力失败，这是一天内中国在世贸组织(WTO)争议裁决中的第二次失利。

一个WTO争端解决委员会不支持中国对美国“112-99公共法”的挑战。该法律由奥巴马总统于2012年3月签署，中国认为这违反了世界贸易规则。

不过中国也在该案中取得部分胜利，中国指称美国对部分中国出口商品处罚了两次，一次是因为获得补贴，另一次因为“倾销”。

双方有60天时间提出上诉。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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