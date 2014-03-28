中国挑战美国法律未获WTO支持

沪深证交所两融余额周一减少54.8亿元 连续第五日下跌
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透日内瓦3月27日 -周四中国挑战美国针对不公平贸易补贴立法的努力失败，这是一天内中国在世贸组织(WTO)争议裁决中的第二次失利。
一个WTO争端解决委员会不支持中国对美国“112-99公共法”的挑战。该法律由奥巴马总统于2012年3月签署，中国认为这违反了世界贸易规则。
不过中国也在该案中取得部分胜利，中国指称美国对部分中国出口商品处罚了两次，一次是因为获得补贴，另一次因为“倾销”。
双方有60天时间提出上诉。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。