中国彩票市场发展迅猛，有望成为全球第一

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月6日 - 每天午饭时间，中国商人沈斌(音)都会以33美分一张彩票的价格买三张彩票，然后收看电视，看自己的号码是否能幸运中奖。

在深圳一条繁华街道边的商店里，沈斌说：“我还没中过奖。希望能有那么一天。现在都无所谓，因为这些钱都会被投入到慈善事业中。”

在地球另一边的纽约，中国在线彩票网站500彩票网 的投资者已经获利颇丰：自从在纽交所上市以来，该公司股价在六周内已较其首次公开募股(IPO)时的发行价13美元翻了近三番。

500彩票网是迄今在美上市的唯一一家中国彩票企业。行业专家称， 因中国减少私人彩票商数量，仅保留少数有运营执照、制度规范的企业，500彩票网料是从中受益的少数几家上市企业之一。

500彩票网首席财务官潘正明表示：“未来五年，很明显中国市场将继续快速增长，政府监管制度将变得更为开放和透明。”

随着可支配收入的增加，中国民众对博彩和更为复杂的博彩游戏兴趣浓厚，中国的彩票市场因此也进入了蓬勃发展阶段。2012年中国的彩票市场消费约为230亿美元，而同年世界上最大的彩票市场--美国的彩票消费规模为370亿美元。

未来三年中国彩票市场预计将实现20%的年增长，中国料将超越美国，在2015年前成为全球最大彩票市场，而美国彩票市场同期将呈现个位数增长。

根据中国财政部和美国北美州级和省级彩票协会(North American Association of State and Provincial Lotteries)的数据，美国彩票业2012年的销售收入为710亿美元，中国同期为430亿美元。

行业高管称，中国只有7%-8%的成年人购买彩票，而亚太地区的这一比例为70%-80%，政府希望通过更高的回报率、推出新产品以及扩大分销渠道，来吸引更多人成为彩民。

实德环球集团 副总裁马浩文(Hoffman Ma)表示：“中国政府希望加强对现有彩票市场的管理，使其更易控制和监管。”实德环球经营休闲及彩票业务，并拥有在三个省份提供体育彩票销售代理服务的资质。

“他们寻求那些拥有稳定平台的运营商，希望确保所有的投注都会缴纳税款。”

美国和欧洲的彩票奖金可高达数亿美元，而中国对彩票奖金设有上限，规定不能超过1,000万元(165万美元)。彩票价格从2元到200元不等，彩票公益金则用于社会福利和体育等事业中。

中国政府料于2014年推出彩票行业新规，明确并细化彩票市场的相关立法。行业专家称，中国料会在未来两年内发放新的审批许可，但具体细节尚不明确。（完）