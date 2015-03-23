楼继伟：分类处理财税优惠政策 划拨国有资产补充社保

路透北京3月22日 - 中国财政部部长楼继伟周日表示，考虑到经济下行压力，政府财税优惠政策要区分不同情况分类加以处理，并把握好节奏和火候。此外要划拨部分国有资产补充社保缺口，以此作为降低社保费率的条件。

楼继伟在“中国发展高层论坛2015”年会上称，一段时间以来，中国盛行行政性的竞争，各地纷纷出台各种优惠政策，形成了许多政策洼地，影响了宏观经济调控效果，需要清理和规范。

“今年1月1号开始实行新的《预算法》，老的做法和新《预算法》之间还有过渡的安排，这些过渡的安排必须处理好，不处理好也会造成当前的一些系统性风险，这是我们正在做的事情。”楼继伟说。

他并认为，当前中国经济发展进入新常态，如何确保在经济中高速增长，甚至暂时的衰退时仍旧能有良好的秩序，政府有责任，这是经济再平衡后持续发展的必要条件。

针对社会关注的适时降低社会保险费率的问题，楼继伟指出，划拨部分国有资产补充社保基金，就是而且应该仅仅就是针对视同上缴而造成的养老保险金的缺口。从而在此基础之上就有条件适时降低社会保险的费率，如果没有这个划拨补缺口就没有条件降低费率。

他并谈到，中国人口老龄化快速的来临，必须抓紧实现在全国统一基础上可持续的代际平衡，坚持社会保险的保险属性，并健全多缴多得的激励机制。

在回答记者提问时，他强调亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行是互补关系，两者将会参考现在多边机构好的做法进行合作，将更多考虑到其是发展中国家为主导的多边开发机构和发展中国家的诉求。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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